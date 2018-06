Domácí vzdělávání je populární u rodin, které se stěhují z měst do vesnic

Litoměřicko – V šest ráno budíček, nacpat do dětí snídani a nazdar odpoledne? Nic takového se každé všední ráno v uplynulém školním roce nekonalo u Malevičových z Mukařova. Spolu s několika dalšími rodiči z Lovečkovic, Verneřic a okolí vzdělávají své děti doma. Na vesnici se rodiče „domškoláků“ většinou přistěhovali z města.

Ukončení školního roku v rodinách na Litoměřicku vzdělávajících doma. Každá rodina s dětmi vyrobila jídlo z nějaké mimoevropské země. Matky si předaly květiny mezi sebou.Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Důvod, proč dítě začali vzdělávat sami, byl podobný - nenašli školu, do které by je chtěli dát. Malevičovi začali doma před pěti lety se synem Tobym. „Nedali jsme ho ani do školky. Chtěli jsme s ním být dál a zapojit se i do toho, jak se učí,“ vysvětluje Michaela Malevičová, která má v rodině výuku na starost.

Při individuálním přístupu podle ní dítě získá víc než ve škole. „Tam si to odsedí od sedmi do jedné, a pak teprve si může jít hrát. U nás si musí nad pracovními sešity odsedět jenom matiku a češtinu. Zbytek probíráme formou, která ho baví,“ popisuje Tobyho matka s tím, že se hlavně může víc věnovat tomu, co ho zajímá. Jako chemické pokusy. Minulý rok jezdil na kroužky do Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze a vrstevníky v předmětu předhonil o několik tříd.

Tobyho vzdělávání doma ale nyní končí. Do šesté třídy půjde do školy ve Verneřicích. „Bylo to těžké rozhodnutí,“ říká jeho matka. Doma u Malevičových tak od září zůstane dcera, která je ve 3. třídě, a budou mít i prvňáčka. Další dvě děti ve školkovém věku jsou také doma.

Svoje děti ve školním věku Malevičovi zapsali do školy v Bečově u Mostu, ale vše řeší s koordinátorkou Asociace domácího vzdělávání. Všechny „domškoláky“ z okolí přezkouší za jeden den u jedné z rodin doma. Tři jsou z Valkeřic, jedna z Příbrami u Verneřic, další žije v Knínicích u Lovečkovic. Děti zkouší z matematiky a češtiny, u ostatních předmětů s nimi prochází, čemu se v uplynulém půlroce věnovaly.

Častou výhradou proti domácímu vzdělávání dětí je, že u rodičů se dostatečně nesocializují. Ty svoje ale Michaela Malevičová za socializované považuje. „Chodí na kroužky, odpoledne si hrají s dětmi,“ vypočítává matka a dodává, že dětem s větší tendencí se stydět nebo k samotářství škola v začlenění do kolektivu stejně moc nepomůže.

Zvyknout si fungování v kolektivu? Podle maminky tomu domácí vzdělávání nebrání.

Někteří rodiče se bojí, že na domácí vzdělávání nejsou sami dost vzdělaní. „Hodně je toho v učebnicích a máme internet,“ oponuje Michaela Malevičová. „Když fakt nevíme, zeptáme se kamarádů mezi učiteli.“

V neposlední řadě rodiče někdy mají pocit, že na domácí vzdělávání prostě nemají. „Musejí přizpůsobit životní styl, aby zvládli vyžít z jednoho příjmu nebo dvou částečných,“ potvrzuje Michaela Malevičová s tím, že domácí vzdělávání přináší jiné radosti než dovolené u moře. Její muž se živí z domova prací s počítačem.

V dalších rodinách na Litoměřicku pracuje také většinou jen tatínek. Některý má doma dílnu, jiný do práce jezdí. V některých rodinách částečně pracuje i maminka. Těm, kteří usilují o domácí vzdělávání, Michaela Malevičová radí, aby kontaktovali někoho, kdo už doma učí, aby jim poradil ve výběru vhodné školy. Ne každá je totiž domácímu vzdělávání nakloněna. Vzhledem k tomu, že tam jezdí jen jednou za půl roku, nemusí být blízko.

