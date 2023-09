Dálnice D8 u Doksan. Projíždí Honda, ve které sedí pět lidí. Policisté se rozhodují, že ji zastaví a zkontrolují. A trefují se. Auto se čtyřmi nelegálními migranty řídil převaděč.

Pouta. Ilustrační foto. | Foto: se svolením Městské policie Nymburk

„Na exitu z dálnice D8 u Doksan bylo zastaveno a kontrolováno vozidlo značky Honda. Při kontrole policisté zjistili, že v autě jsou další čtyři spolujezdci, z toho dva nezletilci, všichni bez dokladů. Následná kontrola ukázala, že všichni se na našem území nacházejí nelegálně,” popsala policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Kontrola proběhla v pátek 8. září odpoledne. Dvaatřicetiletý šofér byl zadržen. „Úmyslem řidiče bylo odvézt za úplatu tyto spolujezdce do Spolkové republiky Německo,” pokračovala policejní mluvčí.

Řidič byl obviněn pro trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Hrozí mu až 8 let za mřížemi.

V září je to již druhý případ převaděče, který se přes region snažil převézt nelegální migranty. Na začátku měsíce chytili policisté muže, který na I/7 u Loun vezl také čtyři lidi. Mířil z Bratislavy také do Německa. Cizince již soud ve zkráceném řízení odsoudil, dostal podmínku, nesmí také dva roky do České republiky.