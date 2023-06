Řidiči projíždějící mezi Doksany a Dolánkami nad Ohří musí zvýšit pozornost kvůli stavbě chodníku, který zásadně zvýší bezpečnost chodců.

Dělníci budují nový chodník na hřbitov v Doksanech | Foto: Deník/Topi Pigula

Doposud museli lidé chodit ne zrovna bezpečně po okraji cesty. „Nejde jen o přístup na hřbitov, ale i do cukrovaru,“ potvrdil Deníku stavbu starosta Doksan Jaroslav Joska. Každý den přibývají nové metry. „Hotovo by mělo být do konce července. Finální cena se pohybuje těsně pod šesti miliony,“ upřesnil starosta cenu nových chodníků.