Doksanský betlém se rozrůstá. Letos do souboru vstoupí dva tovaryši a pes

Doksany - V době adventu venkov na Litoměřicku a Podřipsku zdobí stále víc betlémů s postavičkami často v životní velikosti, vyrobenými ze slámy nebo sena.

Výroba postav pro betlém v DoksanechFoto: Deník/Václav Sedlák

Jeden z nejlépe vypracovaných bude už šestým rokem letos od 1. prosince zdobit prostor u doksanského obecního úřadu. Před pěti lety ho tvořila Svatá rodina, tři králové a doprovodná zvířátka, každý další rok k nim přibyly nové postavičky.

Lidé mohou v betlémě zhlédnout rovněž ponocného, tři muzikanty s basou, klarinetem a bubnem, oslíka, ovečky s beranem, dokonce i velblouda, to vše ze sena a bez výrazů. „Postavičky tvarujeme ze sena, protože sláma je k dostání už jen v řezaném stavu. Kostry nám připravuje místní Pavel Pospíchal, letos nám je vyrobil pro dva tovaryše a psa. Abychom se mu revanšovali, tak mu pro radost zhotovíme vodníka, se kterým bude jako správný rybář sedět u rybníka,“ říká s nadsázkou Ivana Housová, duše čtyřčlenného dámského týmu, který se o betlém stará. „Původní postavičky zatím i po nepřízni počasí drží pohromadě, ale každý rok je musíme zkontrolovat, případně opravit. Zatím se nestalo, že by je někdo poškodil, jen jednou nám někdo odcizil psa,“ dodává.

S nápadem přispět k výzdobě obce přišel místostarosta Doksan Michal Kopecký, jeho vizi přenesla mezi děvčata jeho žena Markéta, k Housové se přidala Vendula Marešová a Věra Krpešová. „Nezdá se to, ale jednu postavičku děláme i osm hodin. Nejsme na to samy, když něco potřebujeme, pomůžou nám i chlapi. Můj muž se například obětoval a poskytl nám vlasec, se kterým se seno kolem kostry upevňuje,“ vysvětluje Věra Krpešová.

„Prvního prosince proběhne u betléma adventní program, na kterém nebudou chybět živí čerti, zahraje hudba, zazpíváme si koledy a na závěr starosta Jaroslav Joska rozsvítí vánoční stromek. Všichni jsou zváni i na 10. prosince, kdy v prostorách mateřské školy proběhne adventní výstava, ke které přispívají děti, jejich rodiče i další tvořiví lidé z obce,“ upřesňuje Markéta Kopecká.

Doksanské dámy by mohly tvořit postavičky ze sena na objednávku, už je o to požádalo několik starostů z okolních obcí.

„My však na kšeft dělat nechceme, je to naše aktivita, která by měla zůstat v obci. Udělaly jsme výjimku, postavu sedláka pro píšťanský spolek, ale ta mu vydržela jen krátce. Nějaký opilec ji totiž podpálil,“ dodává Vendula Marešová. Ženy mrzí i to, že unikátní pár koní, který ze sena vyrobily jako poutač pro prodejnu u výjezdu k dálnici, majitelé údajně prodali.