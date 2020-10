Dvacet let stará kauza, kterou soud rozplétá už přes desetiletí, míří do finále. V případu podnikatele Vladislava Větrovce z Lovosic obžalovaného z tunelování litoměřické drůbežárny Melbro a českolipského podniku Autostar Velimex i přes všechny jeho obstrukce uzavřel v úterý 13. října soudce Vlastimil Nedvěd dokazování.

V následujícím líčení naplánovaném už na příští týden začnou závěrečné řeči. Senát tak nedopřál sluchu přání Větrovcovy obhájkyně Hany Riedlové, která vyžadovala další důkazy. Včetně výslechu stávajícího premiéra Andreje Babiše, jehož dřívější firma AGF Trading zbídačenou litoměřickou drůbežárnu koupila v konkurzu v roce 2001. Vzhledem k rozsahu případu se velmi pravděpodobně protáhnou i závěrečné řeči. Rozsudek v této kauze u litoměřického okresního soudu tak nejspíš padne až někdy na konci listopadu.

Úterní líčení se konalo v nepřítomnosti obžalovaného a nejprve nebylo jisté, jestli vůbec proběhne. Soud si chtěl přitom Větrovcovu přítomnost pojistit a už v pondělí nechal několikrát vyslat do jeho bydliště lovosickou policejní hlídku. Podnikatelova manželka nejprve tvrdila, že její muž leží, protože mu není dobře, poté, že odjel do Prahy po schůzkách. Nakonec že tam zůstal v karanténě kvůli podezřelému kontaktu jeho syna, a pokud mu policie něco chce, ať to udělá v Praze, adresu ale neuvedla. Policie vyrazila do Větrovcova domu v Lovosicích ještě i v úterý ráno. Podle manželky měl její muž opět ležet doma, pak ale uvedla, že šel běhat, a nakonec že odjel neznámo kam.

Údajné doporučení svého obvodního lékaře ohledně karantény Větrovec soudu nijak nedoložil. Nakonec zažádal, aby líčení proběhlo bez jeho účasti, ovšem pouze e-mailem bez elektronického podpisu, což byl pro senát problém.

Po soudcově apelu nakonec zasáhla advokátka a zařídila, že s vlastnoručním podpisem této Větrovcovy žádosti dorazil poslíček. Tím pádem mohl soud přistoupit k výslechu posledního svědka, který si podobně jako už mnozí před ním na události staré skoro 20 let nepamatoval, a k jejich objasnění tak nijak nepřispěl. Nicméně soudce mohl konečně vyzvat strany k předkládání návrhů na další dokazování, a těch několik od Větrovcovy advokátky včetně požadavku na Babišovo svědectví odmítl jako pro případ nepodstatné.

Okresní státní zastupitelství Vladislava Větrovce (a posmrtně i Josefa Vavřičku) viní z porušování povinností při správě cizího majetku velkého rozsahu, za což hrozí až osm let vězení. Zhruba 39 milionů korun měli v roli ředitele, respektive konkurzního správce vyvést z litoměřické drůbežárny Melbro a českolipské dopravní firmy Autostar Velimex. Melbro, kde podle pamětníků pracovalo víc než sto lidí, spadlo do konkurzu na přelomu let 2000 a 2001, Velimex rok poté. Obžalovaní vyváděli podle policejního vyšetřování peníze přes fingované faktury a předražené smlouvy, například na právní poradenství, vymáhání pohledávek či zajištění ochranky. Melbro na konci roku 2001 koupila společnost AGF Trading patřící tehdy Andreji Babišovi (ta později sfúzovala s holdingem Agrofert, který je dnes kvůli Babišovu premiérskému angažmá ve svěřenských fondech). Kauzou se soud zabývá od roku 2010. Obžalovaní se z líčení střídavě omlouvali, Vavřička nakonec loni zemřel. Na případu nejdřív pracovala soudkyně Jana Márová, pak ho dostal Vlastimil Nedvěd. Nad spisem o tisících stranách se vystřídali 4 státní zástupci. O případu psalo nejméně 8 redaktorů regionálního Deníku. Na konci dubna 2020 mělo uplynout 10 let od podání obžaloby k soudu a hrozilo promlčení kauzy, soud proto na Větrovce vydal zatykač a na krátko putoval do vazby. Pak mohlo líčení pokračovat, nyní spěje do finále.