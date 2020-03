Dvouletému Martínkovi z Ústí nad Labem lékaři ve čtyřech měsících diagnostikovali Westův syndrom. Onemocnění s těžkou formou epilepsie. „Martínek má difusní atrofizaci mozečku. Což vlastně znamená, že má malý mozek menší, než má být,“ popsala maminka Martina s tím, že klučina nemá zrakový ani sluchový kontakt s okolím a žije hodně ve svém vlastním světě.

Náročnou péči rodině ulehčí příspěvek Dobrých andělů. Jde o nadaci, která z drobných darů lidí podporuje každý měsíc rodiny s dětmi, ve kterých se objevila vážná nemoc. Za více než osm let pomohla tisícům rodin včetně stovek v Ústeckém kraji.

Rodině s nemocným Martínkem pomáhá nadace hradit neurorehabilitační pobyty, které stojí desítky tisíc a nehradí je pojišťovna. „Intenzivní cvičení ve speciálním oblečku je pro syna velmi účinné. Sice vidíme jen velmi drobné pokroky, ale jejich cílem je také ulevit mu od bolesti, protáhnout tělíčko, které celý den jen leží,“ vysvětlila Martina. Ta si s mužem vždycky říkala, že vážná nemoc dítěte se jim vyhne. „Jsme příklad toho, že to může potkat kohokoli z nás. Je to každodenní boj, který nám za to stojí při pohledu na náš poklad. Jeho úsměv nás nabíjí v tom pokračovat dál,“ dodala maminka.

Martínkova rodina není zdaleka jediná na Ústecku, kterou Dobří andělé podpořili. Bylo jich už přes dvě stě, v celém kraji pak ještě o desítky více. Za více než osm let své existence nadace pomohla už 7500 rodinám v celé ČR. „Veškeré dary vybrané v jednom měsíci rozdělujeme vždy první pracovní den následujícího měsíce potřebným rodinám. Každý měsíc tak začínáme opět od nuly,“ přiblížila práci nadace její ředitelka Šárka Procházková. Měsíčně se mezi obdarovávané dostane kolem stovky dalších nových rodin.

Nemocná maminka

Pomoc potřebují také rodiny s malými dětmi, kde je vážně nemocný rodič. To je i případ Markéty z Mostu, která žije s osmiletou dcerou Nellinkou sama. Mladé mamince lékaři loni diagnostikovali rakovinu prsu. Do Prahy dojíždí na chemoterapii, biologickou a hormonální léčbu, nemůže tedy chodit do práce. „Naštěstí mě to příliš neomezuje vedlejšími účinky a dokážu se starat o sebe a o Nellinku,“ je aspoň ráda Markéta. Příspěvky Dobrých andělů ženě pomáhají dorovnat rodinný rozpočet. Díky nadaci dceři může také i nadále dopřávat kroužky, které ji baví.

Dobří andělé pomáhají také rodině pětiletého Romana s dětskou mozkovou obrnou z Klášterce nad Ohří. „Sám nechodí, nenají se, ani nenapije,“ popsala Románka Markéta Křížová z nadace s tím, že potřebuje celodenní péči a dopomoc při všech úkonech. Také jeho nemoc změnila život celé rodině. Její hlavní příjem zajišťuje otec Roman, který je traktorista. Ani to spolu s příspěvkem Dobrých andělů úplně nestačí. „Oslovujeme i jiné neziskové organizace, abychom mohli dopřát synovi potřebnou péči,“ dodal Roman.

Vážná nemoc změnila život také pětičlenné rodině z Loun. Nejmladší, 1,5letý syn Tomášek se potýká s těžkým poškozením mozku. Jeho vývoj je výrazně pomalejší než u zdravých vrstevníků. Velmi důležité nyní pro něj je, aby pravidelně a co nejčastěji rehabilitoval, protože v raném dětském věku se někdy podaří různá omezení výrazně zredukovat. Z příspěvků od Dobrých andělů rodina průběžně šetří na neurorehabilitační terapeutický pobyt. „Nikdo neví, jak na tom do budoucna bude. Jako milující máma chci synovi dopřát péči, která mu nejvíce pomůže,“ řekla maminka Ivana.

Nadace pomáhají už roky

Nadace Dobří andělé podporuje pravidelně každý měsíc rodiny s dětmi, ve kterých se objevila vážná nemoc. Za více než osm let působení pomohla 7500 rodinám. V uplynulých dnech jim nadace poslala příspěvky už posté.

Být dobrým andělem je snadné. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a zadat libovolnou výši příspěvku. „Následující měsíc uvidíte konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte,“ slíbila Markéta Křížová z nadace.