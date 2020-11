Když ústecké Dobrovolnické centrum zveřejnilo výzvu, aby se hlásili dobrovolníci na práci v nemocnicích a domovech seniorů, které mají kvůli covid-19 a karanténám nedostatek rukou, neváhala a přihlásila se. „Ačkoli se tím neživím a nikdy jsem v sociální sféře nepracovala, studovala jsem to. Chuť pomáhat lidem mám od malička. Dobrovolnictví má smysl a v domově pro seniory určitě. Ti nás potřebují nejvíce,“ myslí si Míla.

Stala se jednou z 237 dobrovolníků a dobrovolnic, které k pondělí 2. listopadu Dobrovolnické centrum registruje. Absolvovala školení a jednodenní kurz, jak pečovat o nemohoucí. Jak ho převléci, vyměnit mu ložní prádlo, posadit jej, pomoci s jídlem a podobně. „Člověk nikdy neví, kdy něco takového může potřebovat. Může se to hodit i do budoucna,“ myslí si.

Pomáhat chce v Domově pro seniory v Doběticích. Zde zatím pracují dobrovolníci tři. „Uklízejí nádobí a umývají ho, desinfikují, čistí stoly a dělají podobné pomocné a podpůrné práce. Víc zatím nepotřebujeme, musím to zaklepat, ještě máme personálu ke klientům dostatek, ale kdyby kvůli covidu-19 výrazně ubyl, budeme rádi, když přijdou další dobrovolníci,“ poznamenal ředitel domova Jiří Vronský.

Podle ředitelky Dobrovolnického centra Lenky Vonka Černé začne pomáhat obvykle tak 60 procent lidí, kteří se na výzvu přihlásí. Řada lidí totiž neodhadne svou situaci, případně omarodí. To druhé je prý lepší, protože s nimi centrum udržuje kontakt a čeká, až nákaza odezní a oni budou moci dobrovolničit.

Dobrovolník se registruje na www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz a poté jej kontaktují a vyzvou k zapojení do WhatsApp či uzavřené Facebook skupině. S těmi, kteří odmítají sociální sítě, se spojí telefonicky.

Dobrovolnické centrum je součástí sítě spolupracujících neziskových organizací po celém Ústeckém kraji. Připravují se na aktivování pěti set až tisíce dobrovolníků, podle vývoje situace. Umí zapojit jak kontaktní, tak i bezkontaktní dobrovolníky. „Potřebujeme telefonisty, logistiky, řidiče. Aktuálně hledáme expertní dobrovolníky, kteří mají manažerské schopnosti a mohou pomoci koordinovat pomoc ve vybraném zařízení,“ popsala Černá.

Dobrovolníky mají nejen v Domově pro seniory v Doběticích, nyní chystají i tým pro Nemocnici následné péče v České Kamenici. V pátek slaďovali součinnost s koordinátory v nemocnicích, kam se přihlásilo velké množství dobrovolníků.

Dobrovolnická centra

Každé lokální dobrovolnické centrum má už nyní své zařízení, o které se stará a kde pomáhá při krátkodobém výpadku personálu. V Děčíně vysílá Slunečnice dobrovolníky do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem na Kamenické. A stejně tak kolegové ze Spolu proti samotě v Teplicích nebo Radka v Kadani.

„Máme k dispozici patnáct školitelů, kteří dostávají přidělené dobrovolníky a sjednají si s nimi on-line schůzku, kde dostanou úvod do dobrovolnictví - seznámení se strukturou, zjištění motivace a typu činnosti, pro kterou je zájemce o dobrovolnictví vhodný,“ pokračovala Černá.

Ochranné pomůcky pro pět stovek dobrovolníků poskytl Ústecký kraj. Putovaly z centrály Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci dobrovolníkům v Teplicích, Chomutově a Kadani. Další putovaly do Děčína a Rumburku.

Obdobnou výzvu o pomoc vydala před dvěma týdny i Krajská zdravotní, která zastřešuje pět krajských nemocnic „Potřebovali bychom teď zaměstnat několik desítek lidí. Nejvíce potřebujeme zdravotníky. Ti, kteří nastoupí na hlavní pracovní poměr, na částečný pracovní úvazek či na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, dostanou řádně zaplaceno,“ uvedl generální ředitel KZ Petr Fiala.

Se zdravotnickým vzděláním se v rámci výzvy dosud přihlásilo do pěti nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově 281 zájemců. Z nich 95 do ústecké Masarykovy nemocnice.

„Výzva lidem se zdravotnickým vzděláním směřuje především k těm, kteří odešli pracovat do jiných oblastí nebo k bývalým kolegům, kteří třeba nedávno odešli do důchodu. V nezdravotnických profesích nabídlo pomoc 998 zájemců, 331 z nich do ústecké nemocnice. „Všechny zdravotníky i nezdravotníky, kteří na výzvu zareagovali, postupně kontaktujeme a domlouváme se s nimi na konkrétních možnostech spolupráce. Všem, kdo nás dosud kontaktovali, velice děkujeme a vážíme si toho,“ dodal Fiala.