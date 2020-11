„Opět jsme připraveni pomoci lidem, kteří se nemají na koho obrátit, apelujeme ale i na sousedskou výpomoc, obzvláště starším či handicapovaným lidem. Poskytujeme znovu poradenství na krizových linkách. Fungují denně od 6 do 20 hodin (416 916 125, 416 916 222, 416 916 120). Nabízíme na telefonním čísle 731 532 537 také psychologickou podporu, případně i poradenství v nelehké situaci. Komunikujeme s neziskovými organizacemi ve městě i zástupci integrovaného záchranného systému,“ shrnul aktuální situaci starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Tajemník úřadu Milan Čigáš zároveň připomínáme, aby si senioři zkontrolovali aktuálnost seniorských obálek umístěných na lednici či vnitřní straně vstupních dveřích bytů. Využít lze i SOS hodinek určených právě seniorům.

V Roudnici nad Labem je krizová linka k dispozici v pracovní dny od 8 do 19 hodin. Na jaře radnici pomáhalo se službami na 30 dobrovolníků, polovinu tvořili skauti. „Nyní na podzim jich využíváme pět, ti zatím stačí vyřídit požadavky o pomoc zejména pro lidi v karanténě. Během minulého týdne jsem zaznamenala na 20 žádostí o pomoc, většinou o kontakty v sociálních službách, zajištění donášky nákupů a obědů, vyzvednutí léků nebo venčení psů. Vedle naší poradny se mohou zájemci orientovat v nabídce sociálních služeb v regionálním katalogu,“ sdělila pracovnice odboru sociálních služeb městského úřadu Jana Marková.

O potřebné se starají všechny tři Farní charity v litoměřickém okrese. Roudnická v současné době nepotřebuje pomoc dobrovolníků, zatím si personálně vystačí ve všech službách z vlastních zdrojů. „V záloze máme studentky oboru sociální péče z místní SOŠ a SOU v Neklanově ulici, které jsou doma na distanční výuce a v případě potřeby připraveny nám vypomoci. Za běžného stavu k nám totiž dochází na odbornou praxi, takže znají prostředí i naše klienty. Pomáháme lidem podle jejich potřeb, rodinám a seniorům nyní častěji než obvykle, distribuujeme potravinou pomoc, kterou získáváme z potravinové banky. Nabízíme i pomoc rodinám s dětmi s distanční výukou a snažíme se pro ně získat z nadací, od dárců či příznivců charity potřebnou výpočetní techniku,“ říká ředitelka roudnické charity Marcela Lysáčková.

V Křešicích jsou v případě požádání připraveni pomoci seniorům dobrovolní hasiči, případně zaměstnanci obecního úřadu a zastupitelé obce. „Při jarní vlně epidemie jsme mezi dobrovolníky zapojili hlavně mladší hasiči, a to proto, abychom je učili zodpovědnosti a připravili je pro práci ve sboru do budoucna. Lidem s covidem a seniorům starším 65 let nabízíme zajištění nákupů, nikdo však dosud tuto službu nevyužil. Máme zřejmě výhodu v tom, že v obci je pět obchodů se smíšeným zbožím, přičemž ve čtyřech je možné platit platební kartou, ve dvou si lidé mohou díky aktivitě vietnamské komunity zakoupit i látkové roušky. Seniorům nabízíme také vyzvednutí předepsaných léků, na podzim o to požádalo zatím pět zájemců,“ sdělil starosta obce Michal Mančal.

„V naší obci máme v řadách dobrovolníků i dámy, které se vrátily k původnímu povolání zdravotní sestra, a nyní pomáhají v okolních nemocnicích. Poskytnout pomoc seniorům při zajištění nákupů jsou připraveni stejně, jako na jaře, i naši sokolové,“ uvedl starosta Mšeného – lázní Josef Bíža. V Brozanech nad Ohří již na jaře obcházeli mladí hasiči s pomůckami a nabídkami pomoci. Na podzim brozanští senioři o další pomoc nepožádali, podle starosty městyse Václava Bešty, každý je nejspíš zaopatřen vlastní rodinou. Přesto se v místním zpravodaji minulý týden znovu objevila nabídka pomoci.

„Naši hasiči rozdávají občanům pravidelně desinfekci, kterou jsme nakoupili v první vlně. Na úřadě jsme všichni k dispozici, na telefonu řešíme vše potřebné. V první vlně jsme šily s kolegyněmi roušky skoro měsíc, abychom občany vybavily ochrannými pomůckami. V současné době pořádáme sbírku zimního ošacení pro matky s dětmi a lidi bez domova, které zabezpečuje litoměřická Naděje. Jelikož jsme provozovateli kanalizace, zakoupili jsme pro zaměstnance, co řeší údržbu a svozy odpadů, parní vysokotlaký čistič na desinfekci vybavení,“ vysvětlila starostka Prackovic nad Labem. Andrea Svobodová Křešová.

Také ve Vědomicích či Velemíně jsou podle starostky Jany Salcmanové, respektive Petra Skřivánka, senioři díky svým rodinám soběstační. Pomoc obce a dobrovolných hasičům si dosud nevyžádali. Velemínští mají navíc v záloze pomoc od Farní charity Lovosice. Lovečkovice na jaře poskytovaly seniorům desinfekci, nyní se chystají k nákupu ochranných pomůcek a vitaminů pro občany starší 65 let. V Budyni nad Ohří podle starosty Petra Medáčka požádalo o pomoc od města zhruba 100 seniorů o bezplatnou roznášku hotových obědů.