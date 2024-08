Dobrovolníci s pohnutým osudem pomáhají Potravinové bance v Ústeckém kraji se sklizní zbytků zelí na polích na Litoměřicku. V úterý 13. srpna v bílé dodávce označené nápisem neziskové organizace přijeli na pole v sedm ráno. Oblečeni do vest vyrazili naplnit plastové bedýnky a jimi následně nákladový prostor dodávky. Někteří z nich žili dřív na ulici nebo se potýkali se závislostmi na alkoholu a jiných návykových látkách. Pomoc v podobě sběru zelí například pro azylové domy berou jako dobrý skutek. Řekli to ČTK.

„Dostal jsem na starost pracovníky a jsou to lidé, kteří bydlí na ubytovně v Terezíně," řekl logistik z Potravinové banky Ústeckého kraje Leo Hýř. Dobrovolníci jsou klienty neziskové organizace Naděje, která jim poskytuje služby terénní formou. Zelí, které dnes sklidí, zamíří do dětských domovů, azylových domů a do dalších míst, kde se dá potravina rychle zpracovat.

Klientům pomáhá organizace Naděje například se zařizováním dokladů či bydlení. Dobrovolník Patrik Hanuš ČTK řekl, že dnešní dobrovolničení pro něj představuje aktivitu, při které se zabaví. Uvedl, že s paběrkováním už má zkušenost, protože na poli pracoval. Další dobrovolník řekl, že dělá dobrou věc. „Čistíme a vyřezáváme zelí, musí se vyčistit, aby šlo do jídelen pro potřebné," řekl ČTK Martin Nevlida. „Měl jsem určitě problémy a také jsem potřeboval pomoc a od té doby, co jsem v organizaci (Naděje), tak i pomáhám," řekl dobrovolník a dodal, že třeba ještě seká trávu nebo uklízí nepořádek v Terezíně.

Dobrovolníci mohou sklidit zelí zhruba z půl hektaru plochy, uvedla Andrea Gubaničová z Agrokomplexu Ohře, kterému zelné pole patří. „Spolupracujeme s potravinovou bankou už víc let," uvedla Gubaničová a doplnila, že například loni se paběrkoval špenát. Dodala, že se paběrkují plodiny, které zemědělci nestíhají sklidit.

