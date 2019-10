Odolá stoleté vodě, pomůže rozvoji obce a zlepší kvalitu řeky Labe. Řeč je o nové čističce odpadních vod (ČOV) v Dobříni. Slavnostně otevřena byla v minulých dnech. Stavba vyšla obecní kasu na zhruba 15 milionů korun.

Dobříň má novou čističku. | Foto: Archiv obce Dobříň

Osm milionů šlo z dotace Státního fondu životního prostředí a zbytek uhradila Dobříň sama. „Jednalo se o finančně náročnou akci. I díky podpoře zastupitelů současných i těch předešlých se podařilo vše zrealizovat,“ řekla starostka Dobříně Šárka Mrázková a dodala: „V obci je to jako doma, vždy si řekneme co je pro nás důležité a zda na to máme. V současné době pro nás byla nejdůležitější výstavba ČOV.“