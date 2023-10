Čtyři sta kilowattů. To je zajímavý výkon nové dobíječky pro automobily, poháněné elektřinou, kterou ve čtvrtek 12. října spustili nedaleko Lovosic.

Nová dobíječka s výkonem 400 kW doplňuje další tři ultrarychlé, které jsou v hubu. | Foto: se svolením E.ON ČR

Ultrarychlá dobíjecí stanice je nově řidičům k dispozici v Sulejovicích. Doplnila síť E.ON Drive.

„Síť E.ON Drive nabízí už druhou dobíjecí stanici s výkonem 400 kW, což je aktuálně nejsilnější technologie v české veřejné dobíjecí infrastruktuře,“ upozornil Roman Šperňák, mluvčí společnosti E.ON Česká republika, s tím, že první takové zařízení je od září v provozu ve Vystrkově u Humpolce u dálnice D1. Druhé je právě v Sulejovicích u dálnice D8.

Právě tyto huby, čili uzly, jsou podle provozovatelů nejvyužívanější z celé sítě E.ON Drive v Česku. Sulejovice jsou na druhém místě. „Jen od ledna tohoto roku tu řidiči dobili více než ve dvou tisících případech a odebrali přes 66 MWh elektrické energie,“ vypočítal mluvčí Šperňák.

Fakta o cenách za servis elektroaut. Experti VW je srovnali se spalovacími vozy

„Už při otevírání dobíjecí stanice s výkonem 400 kW ve Vystrkově jsme upozorňovali na to, že podobné technologie se pro nás aktuálně stávají standardem, který budeme stavět v celé České republice a budeme přitom rozšiřovat a modernizovat i zavedené lokality. Jsme rádi, že můžeme elektromobilistům umožnit dobíjení na nejnovějších technologiích, které jim zajistí dobíjení v řádu minut i v Sulejovicích,“ řekl Martin Klíma, jednatel společnosti E.ON Drive Infrastructure, která má v rámci skupiny E.ON výstavbu a správu veřejné dobíjecí sítě na starost.

V Sulejovicích mohou řidiči aktuálně využít čtyři ultrarychlé dobíjecí stanice. Dosavadní stanici ABB s výkonem 175 kW a dvě stanice Alpitronic s výkonem 150 kW, doplnila právě stanice Alpitronic s výkonem 400 kW. „V nadcházejících týdnech by pak do dobíjecího hubu měla přibýt další dobíjecí stanice Alpitronic s výkonem 300 kW. S celkovým instalovaným výkonem 1175 kW budou po instalaci poslední stanice právě Sulejovice lokalitou s nejvyšším instalovaným výkonem v síti E.ON Drive v Česku. Celá lokalita je nově bezbariérová a do budoucna bude osazená platebními terminály,“ nastínil Roman Šperňák další plány, které řidiče elektromobilů jistě potěší.

E.ON mocně investuje do elektromobility. Rychle dobíjet půjde u všech Kauflandů

Společnost E.ON v současnosti zaměřila svou pozornost také jinam a pokračuje i v budování dobíjecích stanic u tuzemských prodejen řetězce Kaufland.

„Aktuálně jsou dobíječky E.ON už v šesti lokalitách. V Kolíně, v Jablonci nad Nisou, v Praze Hloubětíně a nově v Karviné a Šternberku mohou řidiči využívat stanice o výkonu 75 kW. V Moravské Třebové pak najdou dvě stanice s výkonem 50 kW,“ dodal mluvčí Šperňák a jednatel Martin Klíma ujistil, že jejich stanice budou postupně vznikat i v dalších lokalitách.