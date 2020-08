Na nádraží v Zubrnicích se od 10,30 hodin lidé budou moci setkat s hlavní dětskou hvězdou filmu Michalem Dymkem, který se divákům do paměti vryl jako rošťák Tomáš.

Do Zubrnic přijede také režisér Zdeněk Zelenka, který do filmu vybíral dětské postavy. Pravidelný spoj historické autobusové linky s odjezdemv 10 hodin z Úštěka do Zubrnic bude navíc doplněn o příjemné překvapení.