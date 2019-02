Litoměřice - Peníze, které město získá z pronájmu výstaviště Zahrady Čech, by mělo beze zbytku znovu investovat do oprav a rekonstrukcí v areálu.

Výstaviště Zahrada Čech. | Foto: Radim Tuček

Tak zní ve zkratce návrh, který ve středu 21. ledna projednali a současně doporučili ke schválení zastupitelům členové finančního výboru litoměřické radnice.

V praxi by to znamenalo, že město jen letos do úprav areálu vloží zhruba 5,5 milionu korun. Měsíční nájemné, které společnost Zahrada Čech městu platí, je od začátku roku 2014 ve výši zhruba 450 tisíc korun.

„Je třeba zdůraznit, že se nejedná o jakousi injekci z rozpočtu města. Těch 5,5 milionu korun je v podstatě vratka peněz z nájemného do investic do vlastního majetku města, kterým výstaviště je," vysvětlil radní města a současně zástupce Litoměřic ve společnosti Zahrada Čech Lukas Wünsch.

Podle něj je to jediné možné řešení ve chvíli, kdy desítky let starý areál nezadržitelně chátrá.

„Řada rekonstrukcí je nezbytně nutných. Předně je třeba vyřešit odvodnění areálu a kanalizaci. Prioritou je také zrekonstruovat některé významné pavilony. Na řadu jistě přijdou také rozvody elektřiny. V době, kdy na výstavišti docházelo k výměně nájemníků, se některé opravy prováděly provizorně," doplnil Wünsch.

Podle rozpisu plánovaných investic pro rok 2015, který je součástí zápisu z jednání finančního výboru, by mělo město předně řešit opravy vodovodních a kanalizačních přípojek, které jsou v havarijním stavu. Poté se zaměřit na parkoviště pro vystavovatele a následně pavilony H a A.

„Musíme udržet standard největšího pavilonu v areálu, který v současné době došel do bodu neatraktivnosti pro vystavovatele," stojí v zápisu.

Úpravy se mají dotknout vnitřních dispozic pavilonu H i zázemí. V pavilonu A má také vzniknout nové infocentrum Zahrady Čech. Kamerový systém pak má zabezpečit především zadní část areálu.

Plánované opravy

V 1. etapě:

• odvodnění 1. fáze (242 tisíc)

• parkoviště (181,5 tisíc)

Ve 2. etapě:

• úprava pavilonu H (544,5 tisíc)

Ve 3. etapě:

• rekonstrukce pavilonu A (2,42 milionu korun)

• rekonstrukce kulaté fontány (726 tisíc)

• kamerový systém (363 tisíc)

• vodovody a kanalizace 1. fáze (1,064 milionu korun)