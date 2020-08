„Víkendová turistická linka T4 Litoměřice horní nádraží - Lovosice - Chotiměř se těší vysokému zájmu cestujících,“ potvrdil mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja. „Vlaky jsou vytíženy v průměru na 75 procent. Pro ilustraci, v červnu s námi jelo 3 856 cestujících, což je průměrně cirka 70 cestujících v každém páru vlaků,“ shrnul Dlabaja.

Řeč je o částečně obnoveném provozu na železnici z Lovosic na Teplice, na níž je kvůli sesuvu půdy pod částí trati od roku 2013 výluka. Právě tady začali zkraje června pro Ústecký kraj jezdit „Ážetďáci“. Jistě je znáte, už déle obhospodařují sousední Švestkovou dráhu z Lovosic na Most. Nasazené RegioSprintery, případně záložní motoráček, budou až do 1. listopadu jezdit z Litoměřic do Chotiměře o víkendech a během svátků.

Stále jde o provizorium, ale brzy bude snad lépe. Zhruba 200 metrů sesuté trati u Prackovic nad Labem má v příštích letech konečně obnovit Správa železnic (SŽ), kritické místo by překlenul železniční most. Dlouho přitom nebylo jisté, jestli k opravě trati dojde. V příštích dvou letech čeká SŽ práce na projektové dokumentaci, získání územního rozhodnutí a stavebního povolení i výběrové řízení na zhotovitele.

Správa už do oprav 9 kilometrů dlouhého traťového úseku Lovosice - Chotiměř investovala 13 milionů. „Práce zahrnovaly mimo jiné sanaci skal a částečné úpravy železničních přejezdů,“ uvedl Martin Kašpar ze SŽ s tím, že na zastávce Oparno byl opraven přístřešek a ve stanici Chotiměř došlo k obnově nástupišť a přístupové cesty k vlakům kolem výpravní budovy.

Tahák na turisty

Vlaky pražské firmy tedy už necelé dva měsíce vezou „zeleně“ do Opárenského údolí turisty, pro něž je to oblíbený cíl. Patří k nim i rodina Jana Kalače z Ústí. „Dětem se tam líbí,“ potvrdil otec rodiny. „Jen co kluci vylezou z vlaku, můžou nakrmit kozy. Pak si dáme oběd v Černodolském mlýně a poklidně pokračujeme nenáročnou turistickou stezkou pod korunami stromů až do Malých Žernosek,“ popsal Jan s tím, že děti se po cestě vyřádí na velkém hřišti na konci údolí, ale i při plnění úkolů na zdejší naučné stezce Skřítka Portáše.