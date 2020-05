Do Lovosic míří z Plzně nadměrný náklad. Je na půlce cesty

V úterý ve 20 hodin vyjel z Plzně nadměrný náklad. Má namířeno do Lovosic. Nadměr vezoucí turbínu váží přes 243 tun a do lovosického přístavu by měl dorazit ve čtvrtek 7. května ve 3.30 ráno.

Nadměrný náklad, který míří z Plzně do Lovosic. | Foto: Zdroj: ČEZ