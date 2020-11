Do Základní školy U Stadionu v Litoměřicích, která v době uzavření ostatních škol zůstala otevřená pro děti rodičů zaměstnaných v Integrovaném záchranném systému a v sociálních službách, mohou nově chodit také děti lidí pracujících na finančním úřadu, poště, jídelně, úřadu práce či v mateřských školách.

Ilustrační snímek. Škola | Foto: Deník / Michal Bílek

Pro děti je ve školní družině připravené ideální zázemí. Mají zde k dispozici počítače a mohou se věnovat v plném rozsahu distanční výuce. Dohled nad školáky od 6 do 10 let je zajištěn každý všední den od 6.30 do 16.30 hodin. Děti, které do školy přichází, nesmí vykazovat příznaky onemocnění či mít zvýšenou teplotu.