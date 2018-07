Do Libochovic se musí pasažéři motoráčku vydat po svých

Řidiči vysokozdvižných vozíků. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: edná se o práci v potravinářském provozu - obsluha nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků a skladová manipulace ve skladu ovoce a zeleniny. Nabízíme možnost absolvování kurzu na obsluhu motorových vozíků. Pracuje se ve 12 hodinových směnách v režimu krátký - dlouhý týden. Požadujeme SOU, dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, pečlivost a spolehlivost. Nástup do zaměstnání od srpna 2018. Pracovní smlouva na dobu určitou s možností. Nástupní plat od 20.000,- Kč. Způsob prvního kontaktu: telefonicky, e-mailem nebo osobně v pracovní dny od 9.00-10.00 hod.. Pracoviště: Čerozfrucht s.r.o., pracoviště bohušovice nad ohří, Masarykova, č.p. 307, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Informace: Petr Martinovský, +420 416 725 551.

Montážní dělníci mechanických zařízení montážní operátor. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 77. Poznámka: Místo výkonu práce: Průmyslová č.p. 1165, 410 02 Lovosice 2., Náplň práce , o Montáž komponentů do automobilů, Požadujeme , o ZŠ; SOU výhodou , o Manuální zručnost, o Vysoké pracovní nasazení, o Spolehlivost, pozornost, pečlivost, Nabízíme , o odpovídající platové ohodnocení, o zaměstnanecké benefity (dotované stravování, bonus za docházku, příspěvky na penzijní a životní pojištění, příspěvky na rehabilitaci, dovolená navíc.....), o 2 a 3 směnný provoz: , 2. směnný provoz: ranní 5.25 - 13.40.hod., odpolední 13.45 - 22.00 hod., 3. směnný provoz: ranní 6.00 - 14.00 hod., odpolední 14.00 - 22. 00 hod., noční 22.00 - 6.00 hod., Tato pracovní pozice je vhodná i pro absolventy. , Způsob kontaktování zaměstnavatele telefonicky nebo emailem. Pro uchazeče s písemnými doporučenkami je vyhrazeno každé úterý od 13.00 - 13.30 hod.. Pracoviště: Trcz s.r.o., Průmyslová, č.p. 1165, 410 02 Lovosice 2. Informace: Jaroslava Matoušková, +420 416 421 201.

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka 16 000 Kč

Odborní asistenti v administrativě studijní referentka. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: požadavky: organizační schopnosti, výborné komunikační schopnosti a příjemné vystupování, velmi dobrá znalost práce na PC. Výhodou je znalost anglického jazyka, časová flexibilita a bydliště v blízkosti Terezína., Náplň práce: vyřizování telefonů, e-mailů a pošty; evidence studentů (evidence, přihlášky, agenda plateb, smluv, zápisů, zapisování známek do IS a do indexů); servis a péče o studenty (vedení studijní agendy, poskytování informací, řešení studijních záležitostí); servis pro pedagogy a další zaměstnance školy; evidence a zakládání materiálů od vyučujících; agenda knihovny (vypůjčování a evidence); zpracovávání výkazů pro MŠMT; podíl při sestavování rozvrhu, na správě informačního systému a webových stránek., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem.. Pracoviště: Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. - pracoviště terezín č.p. 409, Akademická, č.p. 407, 411 55 Terezín. Informace: Eva Blažková, .