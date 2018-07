Do letního kina v Lovečkovicích přišlo na novou komedii téměř 200 diváků

Lovečkovice - Už počtvrté zařídil obecní úřad v Lovečkovicích svým občanům a chalupářům promítání v letním kině na fotbalovém hřišti.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Soňa Ličková

Na novou českou komedii Dvě nevěsty a jedna svatba se přišlo 7. července podívat 194 platících diváků. I když jde o jednorázovou akci, přispívá k oživení v horské obci a jejich místních částech.

Turisté mají možnost se od pátku do neděle vypravit na rozhlednu nad Náčkovicemi, navštívit v obci u bývalého nádraží v červnu otevřené informační centrum a minimuzeum. To je výchozím bodem po bývalé železniční trati na jednu stranu do Levína a na druhou do Zubrnic.