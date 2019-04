Pořadím v květnových volbách můžou zahýbat i preferenční hlasy, každý volič má dva.

Až z 15. místa třeba pomůžou bývalému disidentovi, diplomatovi a ministrovi Alexandrovi Vondrovi (ODS), který se nedávno přistěhoval do Litoměřic.

Kandidáti se shodují, že okresu může europoslanec pomoci hodně.

„Už jako asistent europoslance Zielience jsem viděl, že pokud zájem má, v jeho regionu se to promítne,“ tvrdí Jan Vondrouš. „Zastáním v Bruselu, radou podnikatelům i komunálním politikům v rámci dotační politiky.“

Jeho hnutí NE-VOLIM.CZ je nové na scéně. Je otázka, zda vůbec překročí nutnou pětiprocentní hranici pro získání mandátu. Ze zadních míst kandidátky do Evropského parlamentu chtějí kromě neúspěšného kandidáta loňských voleb do senátu Vondrouše ještě Jaroslav Ociepka z Lovečkovic a Matěj Štrobl z Terezína.

Považuje je za nejdůležitější

Pirátovi Mikuláši Peksovi by v případě euroúspěchu zanikl mandát v české poslanecké sněmovně. To by mu ale nejspíš nevadilo. Evropské volby totiž považuje za nejdůležitější ze všech. „EU tvoří většinu legislativy, která ovlivňuje naše životy, ať už jde o pravidla pro dotace nebo třeba směrnice regulující šíření zpráv na internetu,“ zmiňuje poslanec.

Peksa si myslí, že mít zvoleného europoslance je pro jeho region dobré. „V tomto volebním období převažují mezi českými europoslanci Pražáci, z Ústeckého kraje nebyl zvolen žádný. Přitom tu máme spoustu strukturálních problémů jako chudoba či nezaměstnanost, které se EU snaží řešit,“ připomíná poslanec.

Podle komunisty Lukáše Pařízka může europoslanec domovskému regionu pomoct komunikováním informací z Unie. K současné politice EU je kritický.

„Mnohdy se zcela rozchází se selským rozumem běžného občana, protože často zvýhodňuje korporátní a bankovní sektor na úkor toho veřejného. To je třeba změnit,“ je přesvědčen politik.

Podobně kritický je z třináctky stejné partaje Petr Bureš. Ten také dnes, v úterý 23. dubna, pořádá ve svém domovském Štětí debatu kandidátů do Evropského parlamentu z Ústeckého kraje. Začne v 17.30 hodin v malém sálu štětského kulturního domu, vystoupí kandidáti za KSČM, SPD, ANO a pozváni byli i Piráti.

Výmluvy na Brusel

Vláda a ministerstva v ČR nejsou podle Bureše vzhledem k legislativě připravované v Evropě dost aktivní a když uhodí nový zákon, jen se vymlouvají na Brusel. Politik připomíná, že už dnes fungují dotační tituly z EU, které podporují náš region, například prostřednictvím Místní akční skupiny Podřipsko.

Kandidáty v zadních řadách z Litoměřic mají i ODS, a to Alexandra Vondru, a ANO, konkrétně Marka Kocánka. V ČR proběhnou volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května. Česko si v roce 2019 zvolí 21 europoslanců.