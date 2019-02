Horní Beřkovice - Je tomu již deset let, kdy v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice započala tradice pořádání týdenního kulturně vzdělávacího festivalu „Beřkovický podzim".

Ivan Mládek a Banjo band v Nučničkách. | Foto: Deník/Michal Závada

Za těch devět předchozích ročníků se v Multicentru a dalších prostorách nemocnice uskutečnila spousta koncertů, divadel, promítání filmů, přednášek, výstav, terapií a dalších aktivit. Do nemocnice zavítalo velké množství souborů, odborníků a mediálně známých osobností, které svou přítomností a uměním vykouzlili na tvářích pacientů úsměv a přinesli jim léčebný, socializační i emoční zisk. Tím také napomohli pacientům zachytit a pojmenovat vnitřně prožívaný chaos a posunout se na cestě k jeho porozumění a uzdravení.

Festival „Beřkovický podzim" je sice primárně věnován pacientům psychiatrické nemocnice, ale nabízí také aktivity pro školy a odbornou i laickou veřejnost. Díky setkávání duševně nemocných a veřejnosti se festival snaží odtabuizovat psychiatrickou péči, ukázat její důležitost a přesvědčit společnost k větší toleranci a porozumění. Zároveň se též snaží o bourání bariér mezi okolním světem a psychiatrickou nemocnicí, která si dlouhá léta neprávem nesla cejch něčeho temného a negativního. Vzájemné působení těchto dvou rovin má přinést přátelskou a příjemnou atmosféru, kde si každý návštěvník najde své místo.

Beřkovický podzim 2015 se uskuteční v týdnu od 12. do 16.října a nabídne návštěvníkům výstavu šperků a bižuterie, koncert dětského pěveckého sboru Lužáček, etno muzikoterapii, promítání filmů, výstavu historických materiálů, přednášku o Střední Americe, zpívanou pohádku v podání 4.A ZŠ Libochovice, opékání klobás pro pacienty, dramaterapii, výstavu obrázků pacientů a pět večerních aktivit.

Ty začínají vždy v 19.30 hodin, jsou přístupné i veřejnosti, ale je nutné rezervovat si na ně vstupenky.

V pondělí 12.10. je možné navštívit hudební představení GREENHORNS, legendy české country music s frontmanem Honzou Vyčítalem. Vystoupení sestavené z největších hitů, hrané akusticky a v posílené sestavě vyráží na GREENHORNS RETRO 50 TOUR.

Kdo by neznal muzikály Dracula, Bídníci, Kráska a zvíře či Popelka a zpěvačku MAGDU MALOU. A právě tato výborná muzikálová zpěvačka za doprovodu Petra Dopity vystoupí v Multicentru v úterý 13.10.

Středeční večer 14.10. bude patřit hudebně zábavnému pořadu Miniestráda IVANA MLÁDKA. Těžištěm vystoupení bude mluvené slovo, zejména monology, anekdoty a scénky Ivana Mládka a jeho komiků Lenky Šindelářové, Lenky Plačkové, Libuny a Jana Mrázka. Jednotlivá humoristická čísla spojují známé písničky Banjo Bandu.

Jedním z největších lákadel festivalu bude ve čtvrtek 15.10. koncert VÁCLAVA NECKÁŘE. Zpěvák a herec Václav Neckář spolu se svým bratrem Janem vzpomíná na své začátky na jevišti i ve filmu i na dobu nedávno minulou. Zazní nové písně i notoricky známé evergreeny (Václavák, Kdo vchází do tvých snů má lásko, My to spolu táhnem dál, Časy se mění, Lékořice či Stín katedrál).

Celý festival uzavře v pátek 16.10. divadelní představení Divadla Artur s názvem SVATÉ NEŘESTI. Je láska všemocná? Od čokolády až po facebook, dokážeme si bez těchto potěšení náš život představit? Komický příběh o tom, co se stane, když se lidé budou chtít stát lepšími. V hlavních rolích Bořek Slezáček, Bára Mottlová, Braňo Polák, Kristýna Janáčková, Jindřich Kriegel a další.

Festival Beřkovický podzim se neodmyslitelně zapsal do kulturního kalendáře „Podřipska" a jeho zajímavý a nabušený line up zve uprostřed měsíce října k návštěvě Multicentra Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.

Více informací naleznete na www.centrumberkovice.cz nebo facebook.com/Multi centrumHorní Beřkovice.