Pořádající Asociace regionálních značek speciální den naplánovala na sobotu 25. září.

Zájemci budou mít jedinečnou možnost poznat, kde a jak vznikají produkty, které spojuje ocenění některou z regionálních značek kvality. Zároveň se setkají s jejich tvůrci a na řadě míst si i výrobu vlastnoručně vyzkouší. Připraveny budou také ochutnávky a doprovodné programy pro děti.

Zapojené dílny v Českém středohoří:

AnnKas – včelí farma

Dubičná 30, Úštěk

Co děláme: Svíčky ze včelího vosku, včelí farma

Co zažijete: Exkurze, ukázky výroby, dílna pro děti, prodej výrobků

5 exkurzí za den, délka trvání: 1 hodina. Začátky v časech: 9.00, 10.30, 13.00, 15.00 a 17.00

Host včelí farmy: Podřipské perníčkování

Co děláme: Medové perníčky

Co zažijete: Praktické ukázky výroby, možnost vlastnoručního vyzkoušení výrobních postupů, dílna pro děti, prodej výrobků

Atelier UMĚ

Levín 60, Levín u Litoměřic

Co děláme: Keramika pálená v peci otápěné dřevem

Co zažijete: Exkurze, ukázky výroby, prodej výrobků

Dílna ručního papíru

Velká Dominikánská 33, Litoměřice

Co děláme: Ruční papír a drobné dárky z ručního papíru a expozice Příběh papíru

Co zažijete: Exkurze, ukázky výroby, možnost vyzkoušet si výrobu, dílna pro děti, prodej výrobků

Jakub Laušman - Farma Držovice

Držovice 23, Úštěk - Držovice

Co děláme: Mléčné výrobky z kozího, ovčího a kravského mléka

Co zažijete: Exkurze ke zvířatům, ukázky výroby, dílna pro děti, prodej výrobků, malý farmářský trh, pracovní listy, ochutnávky

Exkurze trvá asi hodinu a opakuje se nejvýše šestkrát denně, poplatek 50 Kč, děti zdarma, dílna zdarma

Luciehs - creative works - atelier skla

Tašov 51, Tašov

Co děláme: Sklo, vitráže technikou Tiffany

Co zažijete: Exkurze, ukázky výroby, možnost vyzkoušet si výrobu, dílna pro děti, pracovní listy, prodej výrobků

Biskupský pivovar U sv. Štěpána (In Principio)

Komenského 748/4, Litoměřice

Co děláme: Pivo

Co zažijete: Exkurze, ukázky výroby, prodej výrobků

Mydlárna Bohemikus

Moravany 31, Ústí nad Labem

Co děláme: Mýdla, šampony, ekologické úklidové prostředky

Co zažijete: Exkurze do výrobního prostoru, praktické ukázky výroby, dílna pro děti, prodej výrobků

Levandulová zahrada Anette

Klapý 208

Co děláme: Kulinářská levandule a levandulové sušenky

Co zažijete: Individuální prohlídka, další edukační aktivity, povídání nejen o levanduli, ukázky a povídání o sadbě, přezimování, péči