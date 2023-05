Levínská keramika je pojem. Lidé zkoušeli, jak se vyrábí, zájem byl velký

/FOTO, VIDEO/ Kunštát, Dubí, Levín. To jsou tři města, která v rámci Asociace českých keramických měst otevřela o víkendu veřejnosti své keramické dílny. Zájem v Levíně byl značný, bylo totiž na co koukat. A co vyzkoušet.

Dny keramiky v Levíně | Video: Deník/Topi Pigula