Dnes po setmění buďte na pozoru. Mikuláš a čerti budou obcházet kolem

Litoměřicko /ANKETA/ - Ve městech regionu navštíví Mikuláš, anděl a čert každou čtvrtou domácnost.

Ilustrační fotoFoto: Radek Pavlík

Obstojí „český“ Mikuláš a jeho černo-bílý doprovod v konkurenci cizáckých krampusů? Zdá se, že lidé na Litoměřicku se zatím stále drží tradice. Alespoň ti starší.

Známá trojice postav vyráží do ulic den před svátkem sv. Mikuláše. Tedy dnes. Mnozí si jistě vzpomenou na dětská léta, kdy se schovávali v koupelně nebo za skříní a s obavou očekávali zazvonění domovního zvonku. Čert platil jako účinný „donucovací“ prostředek po celý rok. Dnešní děti jsou už ale jiné. „Je pravda, že děti dnes už na Mikuláše a čerty moc nevěří a jsou otrlejší. Je to ale vždy o jednotlivém dítěti. Některé se čerta ještě trošku zaleknou, když je malinko postraší,“ říká Lenka Kirlyová, která jako Mikuláš obchází Libotenice, Hrobce, Terezín a Bohušovice nad Ohří.

A jak vnímají tuto tradici rodiče? „I to je různé. Je pravda, že někteří rodiče před nás vystrčí svoje děti a stojí opodál. Jiní však dodržují tradice a napíšou nám, co jejich ratolest provedla během celého roku, a my to pak předčítáme z knihy hříchů,“ vysvětluje Bára Hauptvogelová, čertice z Litoměřic. „Já sama na čerta a Mikuláše vzpomínám ráda. Sice jsem se trochu bála, ale bylo to hezké období. Je to naše lidová tradice a já ji dopřávám i svým dvěma dětem, které si ji vždy užívají, i když se čertů trochu bojí,“ podotýká Kateřina L. z Hoštky.

V českých zemích se podle nejstarších záznamů slaví mikulášská nadílka od 14. století. Už v dávných dobách obdarovával Mikuláš hodné děti ovocem, ořechy nebo sladkostmi. To se příliš nezměnilo. „Nejčastějšími dárky pro děti jsou stále sladkosti a ovoce, ale setkali jsme se třeba i s legem nebo mobilními telefony,“ potvrzuje čertice Zdena Zwettlerová.

Tradice žije spíš na vsi

Výzkum ukázal, že tradice obcházení domácností Mikulášem s čerty a anděly se praktikuje spíš na venkově než ve městech.

Na vesnicích a v obcích do 2000 obyvatel navštíví Mikuláš každou druhou domácnost, zatímco ve městech nad 20 tisíc obyvatel je to jen jedna ze čtyř. Přesto však nadšenci, kteří se v kostýmech snaží děti obdarovat i potěšit, potvrzují, že toho mají hodně. „Letos jsme museli některé zájemce odmítat, je toho opravdu mnoho a nás je málo. Lidí, kteří by chtěli dělat Mikuláše nebo čerty, je stále méně. Starší ročníky pomalu končí a mladším se to dělat nechce,“ vysvětluje Ivoš Martiňák, který obchází jako čert ve Štětí.

Svátek sv. Mikuláše však není jen dnem veselí. Moderní doba s sebou přinesla i nešvar v podobě snadno dostupné zábavní pyrotechniky. Před úrazy způsobenými zábavní pyrotechnikou varuje i záchranka. „V prosinci obecně evidujeme zvýšené množství úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou. Časté jsou popáleniny rukou a obličeje, poškození sluchu a zraku a v horších případech i částečné amputace končetin,“ říká mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.

O nebezpečnosti zábavní pyrotechniky ví své i Zdena Z., která už několik let chodí v mikulášském průvodu v masce čerta. „Právě v loňském roce jsem měla velmi nepříjemný zážitek, když mi vedle obličeje explodovala petarda hozená z davu dětí. Měla jsem poškozený ušní bubínek a několik dní jsem neslyšela,“ poznamenala Zdena.