V novém je také divadelní kavárna, jejíž pravidelný provoz během představení byl obnovený teprve před několika měsíci. „Když jsem v loňském roce do funkce nastupovala a prohlížela si jednotlivá střediska, právě v divadle mě zarazil zanedbaný stav kavárny. Navíc často ani nebyla při představeních otevřená. To jsme se manažerkou divadla rozhodli změnit. Její nájemce dostal výpověď a kavárnu jsme si nechali ve své správě,“ popsala ředitelka Městských kulturních zařízení s tím, že prostory kavárny jsou nyní zútulněné a návštěvníci divadla tam mohou zavítat zpravidla hodinu před začátkem představení, v pauzách během něj a také po jeho skončení.

Investice do obnovy vnitřních prostor divadla byla zhruba přes 2 miliony korun a největší položku tvořila výměna sedadel, na kterou bylo vypsáno výběrové řízení.

Novinkou v programu, na kterou se lidé mohou těšit, bude letní scéna. „Vystavíme ji ve venkovních prostorách divadla a zhruba dvakrát až třikrát do měsíce během července a srpna se tam budou konat různé akce. Ať už představení pro děti nebo dospělé nebo koncerty,“ doplnila Mokrá.

Divadlo Karla Hynka Máchy oslaví v letošním roce 200. výročí. Stavba, kde divadlo sídlí, se navíc pyšní přídomkem nejstarší kamenné budovy městského divadla v Čechách. Do provozu bylo uvedeno slavnostním představením 18. prosince 1822 a až do roku 1945 patřilo k nejvýznamnějším německým scénám v Čechách. Až po druhé světové válce se divadlo dostalo do českých rukou a získalo současný název po významném českém básníkovi a prozaikovi.

Ludmila Hůrková z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR pro databázi theatre-architecture.eu připomněla, že budova divadla utrpěla v roce 1945 leteckým náletem, po němž se ve čtyřech místnostech propadly stropy a došlo k poškození jevištního zařízení. „V roce 1949 mělo divadelní hlediště kapacitu 310 míst, místa k stání v té době již pravděpodobně neexistovala. Až v roce 1951 proběhly v budově neodkladné opravy požární bezpečnosti a elektroinstalace, ale potom už žádné investice nepřicházely. Situace vyvrcholila roku 1969, kdy bylo divadlo v důsledku havarijního stavu uzavřeno,“ uvedla ve své práci Hůrková.

Dlouhé roky se pak rekonstrukce divadla nedařila zrealizovat a budova chátrala, až se v roce 1979 zřítila severní stěna jeho jižního do městských hradeb zasahujícího křídla. Samotná obnova začala až v roce 1989. Znovuotevřeno bylo divadlo 18. prosince 1991, u příležitosti 169. výročí. Diváci tehdy mohli vidět hru Květy Legátové Pro každého nebe.