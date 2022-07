Tábor probíhal od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin a zúčastnilo se ho celkem 20 dětí ve věku 8 až 14 let. Hlavní vedoucí Tereza Rozmarová uvedla, že letos měla akce rekordní počet návštěvníků a všechny děti i lektoři si to náležitě užili.