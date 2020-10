Chybějící pomůcky, přetížená wi-fi síť a hlavně větší objem práce vychovatelů. I s takovými problémy se při distanční výuce potýkají dětské domovy v Litoměřicích a v Dlažkovicích. Učení „na dálku“ musí s dětmi zvládat také tety v litoměřickém Klokánku.

Ředitelka dětského domova v Litoměřicích Radka Badinková uvedla, že kvůli nedostatku notebooků se musí děti při on-line výuce střídat. „V případě, že chodí do stejné třídy, sedí u jednoho počítače dva. Velmi bychom proto uvítali dar v podobě starších, ale funkčních notebooků,“ zmínila ředitelka.

Po jarních zkušenostech s distanční výukou, kdy v litoměřickém domově často selhávala kvůli přetížení wi-fi, a dětem se například stávalo, že se jim neodeslaly hotové úkoly, ji domov nechal pro jistotu posílit.

Náročná je situace i pro sedm vychovatelů litoměřického domova. Za normálních okolností chodí většina na směny až po poledni, kdy se děti vrací ze škol. Nyní musí do práce už ráno a odpoledne pokračují. „Nezbývá nám, než to skloubit. I naši vychovatelé mají často doma malé děti, které se nyní učí distančně,“ upozornila Radka Badinková.

Ze 24 dětí, které v současné době v domově pobývají, se na dálku nyní učí 18 z nich. Většina navštěvuje teprve první a druhou třídu, vychovatelé se jim proto musí věnovat pečlivě. Další čtyři děti pak dochází do praktické školy, na kterou se vládní uzavření nevztahuje. Čas jim však vychovatelé věnují odpoledne, kdy jim pomáhají s domácími úkoly a dalším učivem. Zbylé dvě děti jsou mladšího věku.

Na zahradu nebo do přírody

I běžný život je nyní oproti normálu v litoměřickém domově jiný. „Větší děti nechodí samy ven. K dispozici mají velkou zahradu nebo je vychovatelky vozí do přírody, kde není tak velký pohyb lidí. Nákaza se nám zatím naštěstí vyhýbá, takže nemusíme řešit personální problémy,“ doplnila Radka Badinková.

Tři ze šestnácti vychovatelů chybí v současné době dětském domově v Dlažkovicích. Dva jsou nemocní dlouhodobě a jeden je v karanténě. Podle Ivany Pettrichové, ředitelky domova, jehož součástí je i základní a dvouletá praktická škola, není situace vůbec snadná. Vychovatelé se různě střídají a jedou na doraz. „Disponujeme počítačovou učebnou, která patří k naší škole. Tu nyní využívá i dvacet dětí, které chodí na základní školu do Třebenic. Počítače máme i v každém z osmi bytů. Tam se samostatně učí především ti, kteří už chodí na střední školu,“ popsala Ivana Pettrichová a doplnila, že by uvítali několik notebooků navíc.

Stejně jako v Litoměřicích si vychovatelé neoddychnou odpoledne ani v Dlažkovicích, kdy dětem pomáhají s domácími úkoly. „Celkově je na vychovatele nyní větší tlak. Děti nechodí samy ven a kromě učení je musí zabavit a zaměstnat i jinak. Mluví s nimi také o současné situaci, aby nebyly zmatené, z toho, co se kolem nich děje,“ dodala Ivana Pettrichová.

Mimořádně náročné chvíle zažívají také tety v litoměřickém Klokánku, kde se starají o děti vyžadující okamžitou pomoc, neboť rodiče starost o ně z různých důvodů nezvládají. Vedoucí Klokánku Ivana Prudičová vylíčila, že litoměřická pobočka má nyní nadstav a může v tuto chvíli krizově přijmout děti jen na 24 hodin.

„Z pěti bytů je jeden uzavřený. Chybí mi dvě tety, jedna odešla do předčasného důchodu a druhá je dlouhodobě nemocná. Bohužel ani v dnešní době za ně nemohu sehnat náhradu,“ uvedla Ivana Prudičová s tím, že dvojice tet se v každém z bytů střídá vždy po týdnu.

Nejvíce dětí mají nyní ve školkovém a mladším školním věku. Tety tak musí skloubit péči o malé děti a pomáhat s učením těm větším. „Zrovna před nedávnem musela jedna kolegyně, pomoci školákovi s pěti stránkami domácího úkolu z němčiny. Vzhledem k tomu, že německy neumí, byl to trochu problém. Školy to naštěstí chápou. Děti jsou u nás kvůli zanedbávání a i normálně mají s učivem často problémy a mají co dohánět,“ popsala vedoucí Klokánku.

Podobně jako v dětských domovech i tady chybí odpovídající množství techniky na on-line výuku a notebooky nebo tablety tu s díky přijmou. „Pokud by dětem chtěl někdo udělat radost, uvítáme také dary v podobě sušenek a podobných laskomin, kterých máme pořád nedostatek,“ doplnila Ivana Prudičová.