Na začátku devadesátých let to ale bylo všechno jinak. Vzpomíná si na to i Pavel Kuře aka DJ Vrtačka či nyní známý také jako DJ Drill. Za mixážní pult se poprvé postavil v roce 1993 na tehdy vyhlášené diskotéce v Polepech na Litoměřicku. Do tamního kulturáku tam za víkendovou zábavou jezdily stovky lidí.