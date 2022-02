Zdroj: DeníkV loňském roce byly tyto akce kvůli covidu dost omezené, Jiří Kotlář proto věří, že si je vynahradí letos. „Mezi nejoblíbenější patří Dětský domov Cup, který se skládá z pěti různých turnajů. Loni se ale mohly uskutečnit jen tři: fotbal, jízda na kole a atletika. Do akce se zapojují téměř všechny domovy v České republice, my jsme na něm skončili druzí,“ těší Kotláře pěkné umístění. První místa děti z Dlažkovic braly mimo jiné na futsalovém turnaji v Chomutově a fotbalovém v Bečově nad Teplou. Někteří kluci totiž aktivně hrají fotbal za Třebenice, takže jim kopaná problém nedělá.

V letošním roce to ale na poli sportovních úspěchů podle zástupce ředitelky nebude nejspíš tak horké. „Nyní u nás proběhla generační obměna, kdy starší děti odešly a máme více menších,“ vysvětlil.

Litoměřická Diecézní charita hlásí rekordní výsledek Tříkrálové sbírky

Děti, pokud studují, mohou v dětském domově zůstat maximálně do 26 let. Pak si musí hledat vlastní bydlení. „Už zhruba od 14 let je na dobu, kdy dokončí školu a budou plnoletí, systematicky připravujeme. Jsou zapojené do různých projektů, například se učí finanční gramotnosti a vychovatelky je učí, jak dál do běžného života. Bydlení i práci se jim většinou snažíme i shánět. Ne všichni to však využijí a někteří se vrací zpět do svých rodin,“ popsal Kotlář.

Jako mají děti k dispozici různé volnočasové aktivity, stejně tak musí plnit i některé povinnosti. Pomáhají například s úklidem svých bytů či v zahradě zámeckého parku, kde hrabou listí nebo pěstují zeleninu.

Domovu v Krabčicích nestačí peníze na nový výtah, vypsal sbírku

Kapacita domova je 64 dětí a v současné době je téměř naplněná. Umisťovány jsou sem především děti ze západní části Ústeckého kraje, například Jirkova, Chomutova, Ústí nebo Teplic. Některé z nich navštěvují praktickou školu, která je součástí domova. Ve škole mají k dispozici keramickou dílnu, cvičnou kuchyň, dílnu pro pracovní vyučování, tělocvičnu i vnitřní hřiště. Další děti z domova dojíždějí do základní nebo mateřské školy v sousedních Třebenicích a starší zase na učiliště do nedalekých Lovosic.

„Během covidu, kdy byly školy uzavřené, to u nás bylo poměrně náročné, ale poradili jsme si. Problém nám při distanční výuce dělalo připojení na internet, kdy síť wifi nepokryla všechna místa v bytech. Nedávno jsme internetovou síť rekonstruovali, takže tyto problémy už naštěstí vymizely,“ uzavřel Kotlář.