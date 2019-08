Ústeckému kraji se podařilo ve spolupráci s Nemocnicí Litoměřice a praktickými lékaři pro děti a dorost zajistit plynulé fungování dětské lékařské pohotovostní služby, jejíž provoz byl z počátku roku ohrožen díky nedostatku sloužících lékařů.

Nemocnice Litoměřice | Foto: Deník/Karel Pech

Bohužel, někteří lékaři stále nechtějí svoji povinnost plnit v centrální pohotovostní ordinaci v nemocnici a proto v okrese Litoměřice dojde výjimečně k tomu, že v některé dny nebude dětská lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Litoměřice, ale přímo v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost v Roudnici n. L., a to podle předem stanoveného rozpisu ve dnech: 27. 8. (úterý), 29. 10. (úterý), 28. 11. (čtvrtek) vždy od 17 do 20 hodin a 30. 11. (sobota) od 10 do 19 hodin.