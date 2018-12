Dětské oddělení litoměřické nemocnice slaví a otevře se veřejnosti

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů Zámečník - obsluha laseru a plazmy. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 115 kč, mzda max. 150 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: JAKÉ ZNALOSTI A VLASTNOSTI BYSTE MĚLI MÍT, •Vzdělání SOU/SOŠ, •Znalost a orientace ve výkresové dokumentaci, •Výhodou je praxe v obsluze laseru a plazmy, •Samostatnost a zručnost, ochota práce přesčas, , CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT, •Dvousměnný provoz, zajímavé mzdové ohodnocení dle praxe, •Dotované závodní stravování, příspěvek na dopravu, 13. plat, •Finanční odměny za loajalitu a životní jubilea, firemní společenské akce , •Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, firemní kurzy anglického jazyka, •Přátelský kolektiv a práci v renomované společnosti ve svém oboru. Pracoviště: 2 jcp a.s. - račice, 411 08 Štětí. Informace: Veronika Řábková, +420 601 304 562.

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Vrátný 86 Kč

Vrátní Strážný, vrátný. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 86.2 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: , - ostraha průmyslového objektu , - kontrola a organizace vstupů a vjezdů, - pochůzková činnost , - zápisy do evidenčních knih , - směnný provoz 12 h. resp. 7 h. , Požadujeme: , - čistý trestní rejstřík , - spolehlivost v nástupech do směn, - certifikát strážný č.68-008-E výhodou, ne podmínkou , - pouze pro OZP, Nabízíme: , - pracovní poměr na dobu určitou s možností prodlužování , - zázemí stabilní firmy, - příjemné podmínky na pracovišti, - zákonné příplatky za noční, víkendy a svátky , - odměny pro vynikající pracovníky , - možnost získání certifikátu strážný č. 68-008-E , Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem nebo telefonicky od 7:00 do 16:30 hodin.. Pracoviště: Oko 69, s.r.o., pracoviště dobříň, Roudnická, č.p. 122, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Jiří Keller, +420 777 925 976.