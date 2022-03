Zajímavé aktivity i nové vybavení nabídne v sobotu 2. dubna dětské dopravní hřiště v Litoměřicích při zahajovací akci, která po zimní pauze spustí provoz pro veřejnost.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Akce se koná od 14 do 16 hodin a vstup na ní je zdarma. Hřiště v Jiráskových sadech bude v další dny otevřeno od pondělí 4. Dubna. Děti si tam budou moci zajezdit od pondělí do pátku vždy od 15 do 18 hodin. V sobotu a v neděli od 10 do 12, a od 13 do 18 hodin. Ve státní svátky bude uzavřené.