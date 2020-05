Spolek Hoštecké děti ve spolupráci s městem Hoštka zve na Putování s veverkou Terkou aneb Den dětí v Hoštce trochu jinak.

Akce je naplánovaná na sobotu 30. května od 10 do 15.30 hodin. Startovat se bude v Kochovicích u lípy a do cíle je nutné dorazit do 17 hodin. Účastníci si s sebou musí vzít psací potřeby.