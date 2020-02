Překvapivý průběh mělo fórum na ZŠ Havlíčkova v Litoměřicích, kde mezi osmi aktuálními problémy suverénně zvítězil stav atletického oválu a příslušných sektorů. Žáci se na setkání dobře připravili a potěšili svým postojem přítomné zástupce Zdravého města Litoměřice, když řešení problému zastřešili svou aktivitou. „Náš mediální kroužek připravil pro školní fórum projekt s názvem Máme si kde hrát?, který chceme na jaře po nezbytných opatřeních začít realizovat. Rádi bychom získali nejen rodiče, přátele školy a obyvatele okolního sídliště, ale i širokou veřejnost, která může náš sportovní areál ve volném čase využívat,“ uvedl Jakub, zástupce 8. třídy a člen mediálního kroužku.

Stav oválu trápí zejména učitele a trenéry, kteří vedou na škole sportovní kroužky. „Povrch je za hranicí své životnosti. Je to škoda, protože ovál má ve městě nejdelší dráhu a může sloužit k přípravě na závody na středních tratích. Pokud chce náš kroužek s 30 mladými atlety závodit, pak musí absolvovat cestu do Lovosic. Obdobně jsou na tom i ostatní atleti, kteří chtějí posuzovat svou výkonnost na regulérním povrchu,“ vysvětlil učitel Vojtěch Jandač.

Pomoc k řešení problému přislíbil svou záštitou místostarosta Lukas Wünsch. „Byl jsem stejně jako představitelé Zdravého města příjemně překvapen aktivitou žáků, kteří nejen že problém vyzdvihli, ale chtějí se aktivně do jeho řešení zapojit. To si zasluhuje podporu,“ uvedl místostarosta.

Školní fóra proběhla i na ostatních základních školách v Litoměřicích a přinesla různé výsledky. Při hlasování na ZŠ U Stadionu zvítězil návrh na obnovu automatu na nápoje a zdravou výživu, na ZŠ Masarykova rozšíření plavání pro 2. stupeň, na ZŠ Na Valech a ZŠ Boženy Němcové shodně rekonstrukce sociálního zařízení.

Žáci ZŠ Lingua Universal se jako každý rok zapojili do školního fóra pod vedením koordinátora Školního fóra Petra Hermanna a Ireny Vodičkové ze Zdravého města. Děti 5. – 9. tříd, které projevily zájem o účast, se opět rozdělily do tzv. hnízd a pracovaly v týmech. Hlasováním pak vytyčily podstatné požadavky. Hlavním bodem, který by děti chtěly změnit, bylo povolení mobilních telefonů o přestávkách.

Umějí spolupracovat a vnímají svět okolo

Jako poslední proběhlo 18. února fórum na ZŠ Ladova a zúčastnilo se ho téměř třicet žáků 5. až 9. ročníku. „Všichni účastníci se aktivně zapojili, neměli problém spolupracovat se žáky, se kterými se dříve neznali. Mnozí prokázali, že i jejich generace dokáže vnímat svět kolem sebe a přemýšlet o něm. Pozitivně pak vidím i fakt, že dokázali předstoupit před ostatní a odprezentovat své náměty,“ vyzdvihla školní metodička prevence Jitka Housková. Zde žáci preferovali zavedení systému EduPage, který nahrazuje klasické žákovské knížky.