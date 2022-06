Běžně přijde v Litoměřicích k zápisům okolo 400 předškoláků, letos jich dorazilo do všech městských škol 360. „K zápisům do prvních tříd dorazilo sedm dětí z Ukrajiny, šest jich pak plánuje začít docházet do školky,“ uvedla Michaela Rozsypalová z tiskového oddělení litoměřické radnice. Umístit uprchlické děti do škol tak nebude nejmenší problém. Volná kapacita je podle Rozsypalové dostatečná i proto, že k zápisům přišlo letos o několik desítek dětí méně než loni.

Podobná situace je také ve Varnsdorfu na Děčínsku, kde mají pět městských základních škol. „Zapsat se přišlo pět ukrajinských dětí, dvě pak od září půjdou do školky,“ přiblížil mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. Ani v tomto městě se nepotýkají s tím, že by uprchlická vlna jakkoliv omezila kapacitu místních základních škol.

Povinná školní docházka se vztahuje i na děti cizinců, pokud žijí v Česku déle než 90 dní. Do škol se tak hlásí nejen šestileté děti, ale i ty mnohem starší. „K nám se přihlásily dvě děti do první třídy. Další nastoupí do vyšších ročníků, například jedna dívka začne v deváté třídě, protože nesehnala odpovídající střední školu, která by ji bavila. Proto půjde k nám znovu devítku, kde se kromě jiného naučí i pořádně češtinu,“ vysvětlil ředitel děčínské základní školy na Máchově náměstí Martin Lána. Od září by v této škole mělo být okolo patnácti ukrajinských dětí, přesto má toto zařízení stále volnou kapacitu.

Uprchlíkům v kraji končí bezplatná doprava, od července si zaplatí

Kromě základních a mateřských škol míří ukrajinské děti také na střední. Například na gymnáziu v Děčíně přijali tři během přijímaček, další tři studenti projevili zájem později. „Kontaktují nás i lidé, kteří se teprve chystají opustit Ukrajinu. Řada studentů tam chodila do školy distančně, nyní si zřejmě uvědomují, že budou potřebovat najít školu přímo v místě, kde nyní žijí,“ řekla ředitelka gymnázia Lenka Holubcová s tím, že není nyní možné říct, kolik jich skutečně v září nastoupí. Řada Ukrajinců se totiž vrací zpět, pokud to bezpečnostní situace v jejich domovině umožňuje.

Další ukrajinská studentka míří na zemědělskou školu, ta ji však má problémy kontaktovat. „Ohlásila se nám jedna dívka, která dělala i přijímací zkoušky. Zda ale nastoupí, to nevíme, protože se jí nemůžeme nijak dovolat,“ sdělil ředitel Střední zemědělské školy v Děčíně – Libverdě Libor Kunte.

Podle ministerstva vnitra bylo k 22. červnu v Ústeckém kraji registrováno 19 633 válečných uprchlíků, z toho je 1 148 dětí ve věku od tří do šesti let, tedy školkových, a dalších 3 974 ve věku od šesti do patnácti let. Všechny tyto děti by měly nejpozději od září zamířit do školy. Kolik se jich ale skutečně stále zdržuje na území kraje, není jasné. Řada Ukrajinců totiž odchází zpět domů, aniž by to nahlásili českým úřadům.