Roudnice nad Labem, Podřipsko – O padesát dětí více, než jsou školy schopné přijmout, prošlo letošními zápisy do prvních tříd v Roudnici nad Labem. Kapacita tří základních škol tak pro všechny nestačí.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Celkem prošlou zápisem 242 dětí. Mezi nimi jsou děti nejen z města, ale i z okolních obcí. A to je pro Roudnici problém. Většina rodičů totiž chce, aby jejich děti navštěvovaly městskou školu, kam je dobré dopravní spojení. Rodiče z města si navíc vybírají konkrétní školu, která je nejblíže k jejich domovu, nebo k ní mají větší důvěru.



Roudnická radnice nyní hledá řešení, aby v novém školním roce byly umístěny do základních škol všechny zapsané děti. Město podle starosty Vladimíra Urbana jednu třídu vybuduje na ZŠ Jungmannova a druhou přes ulici v objektu, kde sídlí Dům dětí a mládeže.



„Neexistuje žádná dohoda s obcemi o umisťování jejich dětí v našich školách. Obce, které se rychle rozvíjejí, by měly počítat s tím, že budou muset také řešit umístění dětí v mateřské a poté i v základní škole," říká Vladimír Urban.

Obsazenost škol v Roudnici nad Labem není problém jen příštího školního roku, situace se bude nejspíš opakovat i v dalších letech.

„Mluvili jsme o tom na výroční členské schůzi MAS Podřipsko. Navrhoval jsem svolat k tomu zvláštní schůzku zástupců města, starostů spádových obcí a ředitelů škol a stanovit podmínky pro umísťování dětí do základních škol," říká Václav Tyl, starosta Vědomic.



„V obci máme 28 dětí školou povinných, které jezdí do Roudnice, v září k nim přibudou dva prvňáčci. Mateřskou školu pro 24 dětí máme každý rok plně obsazenou a i další rok očekáváme, že z ní tři děti půjdou k zápisu do škol," vysvětlila Eva Hejnová starostka Dušník.

Většina rodičů z venkova by obnovení vyučování v místní škole uvítala, ale ne každý by byl ochoten sem své dítě umístil. Nejprve chtějí poznat učitele a jeho výsledky.

Ukazuje se, že rušení venkovských tříd v minulosti pro první stupeň nebyl ten nejlepší tah, některé obce by nyní toto zařízení vzhledem k počtu obyvatel využily. Obce jako Bechlín, Mnetěš, Chodouny – Lounky, Krabčice či Libotenice si základní školu ve spojení s mateřskou školou udržely a jsou s jejich chodem spokojené. Přechod žáků do druhé stupně už nebývá tak dramatický.

Na Podřipsku jsou úplné ZŠ mimo Roudnici nad Labem ještě v Budyni nad Ohří, Straškově – Vodochodech, Hoštce, Horních Beřkovicích a Mšeném – lázních. Ani ty však nemají míst nazbyt. Do Straškova – Vodochod dojíždí žáci z Břízy, Račiněvsi, Ledčic Mnetěše a Vražkova.



„Momentálně máme 206 žáků, ale žádnou volnou třídu, maximálně můžeme přijmout tři prvňáčky," říká ředitelka školy Alena Machová. Straškovská škola, která prošla kompletní rekonstrukcí, oslavila minulou sobotu 60. narozeniny. Jediné, co jí ještě chybí, je kvalitní hřiště.



Základní školu v Budyni nad Ohří, která rovněž voní novotou po opravách, navštěvuje přes 200 žáků, z toho téměř polovina dojíždí. I sem je díky péči města zajištěno pro žáky dobré autobusové spojení z okolních obcí.