Litoměřicko /ROZHOVOR, FOTO/ - Skoro sto loutek. S takovým ansámblem natáčí režisérka Denisa Grimmová s manželem Janem Bubeníčkem na Barrandově animovaný film „Myši patří do nebe“, pohádkový příběh o přátelství, který se dotkne i vážnějšího tématu smrti formou srozumitelnou dětem.

Denisa Grimmová pochází z rodiny výtvarníků Šrůtkových a Grimmových spjatých s Litoměřickem. To bylo pro dráhu animátorky zásadní. „Ve výtvarném umění jsem vyrůstala, vnímala jeho prostřednictvím věci kolem sebe,“ říká.



Jaký vztah máte k našemu regionu?

Mám to zde ráda, Litoměřice jsou nádherné. Sem a na chalupu na Hlinnou jsem s rodiči jezdila odmalička. Když se naši do Litoměřic odstěhovali, zůstala jsem v Praze, studovala jsem tehdy na střední škole uměleckého designu.



Inspirovala vás naše oblast k nějaké scéně vznikajícího snímku „Myši patří do nebe“?

Film je rozhodně ovlivněný mým dětstvím na chalupě v přírodě. Zrovna nedávno jsme dělali scénu, lopuchový háj, z pohledu malých zvířátek, kdy jsou pro ně lopuchy stejně veliké, jako pro nás stromy. V Českém středohoří totiž bývala obrovská lopuchová území kolem potoků.