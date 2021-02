/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Zcela nová mateřinka vyrůstá v areálu Masarykovy základní a mateřské školy v Žalhosticích. Současná budova školky, postavená za socialismu v takzvané akci Z, podle starosty obce Zdeňka Javorka už nesplňuje dnešní nároky.

V Žalhosticích vzniká nová školka. První děti má přivítat už v září. | Foto: Deník / Michaela Rozsypalová

„Počítáme však s tím, že ji do budoucna opravíme a zachováme ji,“ poznamenal starosta s tím, že v Žalhosticích vznikají nové stavební parcely, kde by v lokalitě bývalé koželužny mělo vyrůst na 60 nových rodinných domů.

Obec proto očekává příval především mladých rodin. Takže nová mateřinka bude potřeba. Zároveň do žalhostické školky chodí také děti ze sousedních Píšťan a Michalovic. „Kapacita nové školy bude pro 28 dětí. Stejný počet je nyní i v té stávající. Částečně ji po rekonstrukci chceme pro potřeby mateřské školy zachovat, ale zároveň by ji mohla využívat i základní škola,“ vysvětlil Zdeněk Javorek.