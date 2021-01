Děti už od tří let, které sem docházejí, tu tráví většinu dne právě v lese a na přilehlé louce. Do maringotky se teď v zimě chodí ohřát, najíst a odpočinout si. Uvnitř nechybí stolky a židle ani zázemí pro spaní a místo na hraní.

Zdroj: DeníkI když je v těchto dnech z preventivních důvodů uzavřená a děti tu nejsou, přichází mi ji ukázat jedna z jejích zakladatelek Táňa Chládková z Vědomic. Doprovází ji také její tři děti. „Školka funguje čtyři dny v týdnu, vždy od pondělí do čtvrtka od půl deváté do půl čtvrté. Program máme založený na koloběhu přírody,“ popisuje na úvod a ukazuje mi vyvýšený záhon na zeleninu a také jesličky se smrčkem, které si tu děti postavily před Vánoci.



U vědomického lesa je maringotka už druhým školním rokem. Předtím byla umístěná na jiném obecním pozemku. Přímo před ní je také prostorné dřevěné posezení, jež lze v případě potřeby i zastřešit markýzou. Nyní v chladných zimních dnech však tráví děti mnohem více času uvnitř. Příjemné teplo tam zajišťují kamínka na dřevo.

„Náš školní vzdělávací plán je přizpůsobený ročním obdobím i tradičním svátkům. Každý den začíná kroužkem, kdy říkáme básničky a každé dítě pak dostává prostor, aby řeklo, co zajímavého se mu stalo mimo školku nebo cestou do ní. V létě nezřídka chodíme do maringotky až k obědu, jinak se snažíme dopoledne trávit v okolní přírodě. Pití i svačiny mají děti s sebou v batůžkách,“ vysvětluje Táňa Chládková s tím, že program trávení času mají průvodkyně připravený a naplánovaný, tak aby se děti pokaždé něco naučily.



Protože obědy se v maringotce nevaří, přiváží je tam ze stravovací firmy na poledne vždy jedna z pedagožek. Po jídle si děti samy své nádobí umyjí a uklidí, což je učí samostatnosti. Po obědě, během odpoledního klidu přijdou na řadu knížky, kreslení, puzzle nebo stavebnice. Předškoláci pak jako v běžných mateřinkách, vyplňují pracovní listy.



„Nenutíme děti po obědě spát, pokud nechtějí. Spíše klademe důraz na to, aby si odpočinuly,“ říká Táňa Chládková a doplňuje, že kromě místních jezdí do vědomické lesní školky i děti z okolí. Například z Dušníků, Beřkovic nebo z Roudnice nad Labem.

Jedním z důležitých prvků v lesní školce je také pořádné oblečení. Když vyloženě nefouká mrazivý vítr, tráví děti, často i za deště velkou část dne venku. Nezbytné jsou proto v takových dnech holínky, nepromokavé oblečení a pláštěnky. Pedagožky se také snaží apelovat na rodiče, aby si děti nosily zdravé svačinky. Pokud mají něco koupeného, doporučují pochutinu zbavit obalu a umístit do krabičky. Jednak si pak děti mezi sebou nezávidí a eliminuje se tím i produkce odpadků.



V loňském roce tu zavedli také pěknou tradici. Pokud má některé z dětí narozeniny, zasadí si na plácku u maringotky svůj vlastní strom. „Mám tady svůj. Je to jedle a pojmenoval jsem jí Tornádo,“ ukazuje nejstarší syn Táni Chládkové Tomáš na svůj stromeček.



Lesní klub Školka jinak provozuje Táňa Chládková společně s Danou Skořepovou, která rovněž žije ve Vědomicích a s Radkou Zabilanskou z Roudnice. Vize na jeho vznik pochází už z roku 2016. Do částečného provozu byl uvedený o rok později.