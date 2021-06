/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Více než stovku exponátů v podobě automobilů, motocyklů nebo i nákladních a užitkových vozů především z dob socialismu mohou spatřit návštěvníci Automuzea v Terezíně. Výstavu tu ve volném prostoru zavěšené pod střechou doplňují také ultralehké letadélko či větron.

Majitel Vratislav Tomášek otevřel muzeum zhruba před deseti lety. Tehdy tu byly k vidění asi čtyři desítky veteránů. Úplně první ze současných exponátů si pořídil už po sametové revoluci. „Byla to Tatra 603, kterou jsem si sehnal a sám ji opravil. Stejné auto jsem měl i kdysi za mlada,“ vzpomíná Vratislav Tomášek na první impulz, který později vedl k založení muzea.

Mezi vůbec nejstarší kousky tu však patří například citroen z konce 40. let nebo aerovka. Ne všechna auta, která jsou mimo jiné i všechna pojízdná, mají stejného majitele. Některá patří i jiným nadšencům do starých aut. Dalších několik desítek aut skladují Tomáškovi v depozitu, ze kterého občas expozici doplňují. Mezi místní unikáty patří například formule wartburg, se kterou její tehdejší majitel v 60. letech jezdil závody i v domovském Terezíně.