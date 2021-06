Tomáš Ryšánek (57 let)

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika – branná výhova. Je členem Českého červeného kříže. Mezi jeho koníčky patří amatérské divadlo, dračí lodě, turistika a vodáctví.

„Alespoň jako malou náhradu jsme v termínu konání festivalu naplánovali koncert Ústřední hudby Armády ČR se zpěvačkou Dashou,“ říká mimo jiné v rozhovoru starosta Štětí Tomáš Ryšánek. Přesto se během covidu život ve městě nezastavil a radnice přichystala řadu menších i větších projektů.

Připravujete v nejbližší době nějaké velké investice?

Mezi ty největší za poslední roky patří odkanalizování některých našich místních částí. Po letech plánování a příprav by se už v příštím roce měla kanalizace začít budovat v Počeplicích, Stračí, Brocnu, Chcebuzi a v Radouni. Dohromady ve všech dotčených obcích žije přibližně tisícovka lidí. Přípojek k jednotlivým domům tam bude asi pět set. Náklady jsou přibližně 200 milionů korun, z toho asi 115 milionů činí dotace od Státního fondu životního prostředí, dalších čtyřicet milionů přislíbila Severočeská vodárenská společnost a zbytek zaplatí město ze svého rozpočtu.

Zdroj: DeníkKdy bude hotovo?

Práce skončí nejpozději do konce roku 2024. Tento termín, kdy musí být nově vybudovaná kanalizace zároveň i plně funkční, je také podmínkou přidělené dotace od Státního fondu životního prostředí.

Stihnete v letošním roce i další projekty?

Na celkem šesti stanovištích ve Štětí budeme letos budovat polopodzemní kontejnery. Tam je rozpočet okolo dvanácti milionů korun, na část nákladů jsme získali dotaci. Dalším chystaným projektem na letošní rok je rekonstrukce Alšovy ulice, kde zároveň vzniknou nová parkovací místa. Další, sice ne investičně velkou akcí, je rekonstrukce cesty na nábřeží. Součástí bude i nové veřejné osvětlení, které v místě dosud chybělo. Tím pádem budeme mít celé nábřeží ve městě konečně osvětlené.

Máte nějaké větší projekty naplánované i do dalších let?

Rádi bychom do budoucna zrekonstruovali Nové náměstí, na které se nyní bude zpracovávat studie. Dále chceme přemístit skatepark, který je nyní u Labe. Zatím ale nemáme k dispozici jiné vhodné místo.

Zdroj: DeníkRegionem letos na jaře „hýbal“ záměr Ředitelství silnic a dálnic na přeložku silnice I/9. Vést by podle studie měla také okolo štětských místních částí. Tamní obyvatelé proti tomu vyjádřili nesouhlas v petici. Má město k záměru nějaké oficiální stanovisko?

Petici obyvatel jsme přijali a s plány na přeložku také nesouhlasíme. Problém je ale v tom, že s námi nikdo kompetentní o záměru zatím nejednal.

Štětí je známé také dlouholetým pořádáním festivalu dechových orchestrů FEDO. Už loni ho překazil koronavirus. Letošní ročník se také konat nebude?

Festival jsme byli nuceni odložit už v loňském roce. Kvůli přetrvávající epidemii a opatřením jsme jeho konání opět odložili až na rok 2022. Od příštího roku tak bude FEDO pokračovat ve dvouletých intervalech jako doposud, tedy v sudých letech.

Chystáte za FEDO nějakou komornější náhradu?

Ano, alespoň jako malou náhradu jsme v termínu konání festivalu naplánovali koncert Ústřední hudby Armády ČR se zpěvačkou Dashou. Uskuteční se v pátek 25. června od 18 hodin na Husově náměstí. Další kulturní akce se kvůli covidu plánují velmi obtížně. Každopádně chceme uspořádat oblíbenou srpnovou cyklistickou vyjížďku Tour de Texas po našem regionu. V září pak tradiční Štětský jarmark.