Hustý provoz tam přináší problémy například řidičům, již na křižovatce u obce chtějí z hlavní odbočit na silnici třetí třídy anebo v opačném případě vyjet z vedlejší na hlavní. Na pozoru se musí mít také chodci. Ti komunikaci přecházejí, když přijedou autobusem ze směru od Lovosic nebo při cestě na hřbitov, který silnice 1/15 od vesnice odděluje.

Zdroj: DeníkA to zvlášť poté, co nedávno zmizela zebra mezi oběma zastávkami a místo „padesátky“ tam mají řidiči doporučenou rychlost 70 kilometrů v hodině. Ani tu tam však řada šoférů nedodržuje. Potvrzuje to starosta Sulejovic Luboš Maršoun a odkazuje i na studii měření rychlosti a hustoty provozu z podzimu 2019.

„Měření například ukázalo, že dotčeným úsekem projelo v jeden den 14 681 vozidel. Osmdesát procent tvořila osobní auta, zbytek nákladní vozy a kamiony,“ přibližuje Maršoun.

Přitom padesátku, která tam v té době platila, dodrželo jen zhruba 1 500 řidičů. Přes tři sta aut pak úsekem projelo více než devadesátikilometrovou rychlostí. Starosta Luboš Maršoun společně s místostarostou Tomášem Kubíčkem byli v uplynulých dnech o neutěšené situaci jednat i se zástupci krajského odboru dopravy a dalších dotčených institucí.



„Docílili jsme zatím alespoň toho, že se na místo co nejdříve vrátí původní rychlost 50 a u zastávek má vzniknout místo pro přecházení,“ uvedl Kubíček a doplnil, že obec bude ale usilovat o vhodnější řešení.



Na hustý provoz a ztížené přecházení poukazují i místní. „Když děti přijedou ze školy, nemají jak přejít silnici. Na hřbitov je umění vůbec dojít,“ reagovala na facebooku obce paní Štěpánka.

V lednu došlo v Sulejovicích k vážné nehodě:

„Pokaždé mám hrůzu, když vím, že děti pojedou autobusem. Čeká se, až nám je někdo porazí?“ přidala svůj komentář paní Petra.



Protože v Sulejovicích je základní škola jen do pátého ročníku, musí starší děti dojíždět do Lovosic. Drtivá většina z nich využívá právě autobus. I když je přímo v obci i vlaková zastávka s přímým spojením, využívají školáci, ale i další lidé raději autobus. Lovosické vlakové nádraží je totiž od centra města, na rozdíl od zastávek autobusu, poměrně daleko.



„Navrhovali nám také, abychom zastávky autobusu přesunuli do obce. Na to by nám však nekývl dopravce, který se snaží danou trasu ujet co nejrychleji a s minimem překážek. U nás by měl autobus v době špičky do obce i zpět na hlavní silnici problém vůbec vyjet,“ vysvětluje starosta.

V Sulejovicích se bouralo také loni v prosinci:

Problémy přináší i křižovatka vzdálená asi 150 metrů od autobusových zastávek, ze které vede odbočka do Sulejovic a z druhé strany ke hřbitovu a do nedalekých Vchynic. Místo křížení je častým místem dopravních nehod, a to i vážných. Jen za poslední dva měsíce se tam udály dvě. Při hustém provozu mají řidiči mnohdy co dělat, aby odbočili bezpečně do obce, nebo z ní vyjeli.



Obec už v roce 2019 předložila odpovědným úřadům petici, jejímž prostřednictvím požadovala přestavbu stávající křižovatky na kruhový objezd nebo alespoň vytvoření odbočovacích pruhů.

„Obě varianty nám byly zamítnuty,“ doplnil starosta.