V současné době obec chystá obnovu jeho fasády. Součástí projektu má být podle prackovické starostky Andrey Svobodové Křešové také výměna okapů a odvodnění zadní části budovy, která je zapuštěná ve svahu. Peníze na opravy žádá obec prostřednictvím dotace od ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: Deník„V uplynulých letech jsme v kulturním domě po etapách vyměnili vytápění, okna a zrekonstruovali sociální zařízení. V loňském roce jsme opravili sál,“ popsala starostka s tím, že změny se dočká také přilehlé parkoviště, kde vznikne nový povrch z porézní dlažby.

Radost jí a místním dělá také otevření nového výčepu kulturního domu s venkovní pergolou v sousedství dětského hřiště. Místo je tak hojně využívané. Zázemí v kulturním domě mají i místní knihovna, rybáři a turistický oddíl Veverčata, jehož členové se tam pravidelně scházejí.

V přístavbě libochovického kulturáku má navíc v brzké době vzniknout mezonetový byt. Obecních bytů mají Prackovice v celkem sedmi objektech zhruba čtyřicet. „Jsou neustále obsazené a přicházejí stále nové žádosti,“ poznamenala Svobodová Křešová. Zájem však není jen o obecní bydlení, ale také o stavební parcely.

V novém územním plánu jich obec má schválených třináct. Lokalita, kde v budoucnu vyrostou nové rodinné domky a také zeleň, se nachází mezi Prackovicemi a Litochovicemi. „Chtěli jsme parcel více, ale bohužel nám všechny nepovolili. Musíme nyní na zastupitelstvu rozhodnout, jakým způsobem je budeme rozdělovat. Žadatelů je tu totiž asi třicet. Rozhodně chceme upřednostnit místní obyvatele, kteří začnou stavět hned a pozemek nebudou kupovat jen na další spekulaci,“ vysvětlila starostka. Volné parcely bude radnice nabízet pravděpodobně už letos v září.

Mezi novinky v Prackovicích patří také obchod se smíšeným zbožím umístěný přímo v budově obecního úřadu. „Bývalá provozovatelka obchodu skočila nečekaně loni v prosinci. Vzhledem k tomu, že u nás žije i dost starších obyvatel, kteří nemají možnost zajet si někam nakoupit, chtěli jsme službu ve vesnici zachovat. Vyčlenili jsme proto na úřadě prostory, kde sídlila knihovna, kterou jsme přestěhovali do bývalé školy a vypsali výběrové řízení na provozovatele obchodu,“ přiblížila starostka a dodala, že do měsíce byl nový krámek už otevřený.

Přímo na obecním úřadě si mohou lidé kromě nákupu a úředních záležitostí vyřídit rovnou také poštu. Takzvaná Pošta Partner provozovaná obcí má otevřeno každý den tři hodiny. V Prackovicích funguje také mateřská škola. Do budoucna je v plánu ji zateplit a zrekonstruovat střechu.

Základní škola v obci fungovala do konce roku 2009. Pro obec bylo tehdy finančně neúnosné její provoz dále financovat. Před ukončením provozu ji navštěvovalo jen dvanáct dětí. Nyní se do přízemí školy nastěhovala knihovna a výhledově by tam měla ze dvora obecního úřadu přesídlit také keramická dílna. V horním patře se nachází byt a další je v plánu vybudovat v podkroví.