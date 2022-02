V Hrobcích chystají pomník obětem komunismu i investice do veřejných prostor

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Zatímco pomníky obětem světových válek najdeme téměř v každé vesnici, pomník, který by připomínal oběti komunismu, není a zvláště na venkově, vůbec obvyklý. To se rozhodli změnit v Hrobcích a v jejich místní části Rohatce, kde by se už letos na jaře měly ve veřejném prostoru takové pomníky objevit. Oba dva budou mít podobu kruhových laviček z dubového dřeva.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Obec Hrobce. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

Jako memento budou připomínat osudy vyhnaných rodin, místních obyvatel, které komunisti odtrhli od blízkých a uvěznili je, ale i všechny ostatní, jimž život poznamenala totalita. Jejich instalaci iniciuje spolek Pro lepší budoucnost. Jak přiblížila jeho předsedkyně a zároveň starostka obce Kateřina Hlaváčová, lavičky z dubového dřeva s kovovým podložím věnovali obci bez nároku na odměnu dva místní řemeslníci, jejichž rodiny byly komunismem také poznamenány. „Přesný termín jejich slavnostního odhalení jsme zatím nestanovili. Bude se odvíjet od aktuální situace, pravděpodobně v březnu,“ poznamenala. To však není jediná novinka, kterou v Hrobcích a Rohatcích chystají. Nového kabátu a především využití se dočká bývalou drážní budovu poblíž vlakového nádraží. Ten obec koupila už před lety, ale až nyní se jí po několika pokusech podařilo získat peníze na jeho opravu. Ze Státního fondu na podporu investic dostala obec dotaci 2,9 milionů a dalších 2,4 milionu jako bezúročnou půjčku. Hrobce a Rohatce nechtějí zapomenout na oběti komunismu. Připomenou je lavičky „Bude nám sloužit jako sklad na vybavení, jako jsou stany, lavice nebo sekačky, které se nepoužívají každý den. Nyní je máme uložené v prostorech, které si obec pronajímá. Dvě třetiny budovy pak budou využívat hasiči jako sklad a garáž pro část techniky,“ nastínila Kateřina Hlaváčová. Zdroj: DeníkSoučasnou podobu objektu s obkladem z cihel v jeho spodní části, si obec přeje co nejvíce zanechat v původní podobě. Během rekonstrukce dojde ke zvýšení střechy, tak aby bylo možné do štítu umístit prostorná vrata pro vjezd techniky. Stavbaři se už nyní činí v ulici Pod Bulfem, kde začala oprava asfaltové silnice okolo novostaveb. Většinu ze sedmimilionového rozpočtu na tento projekt hradí obec z dotace od ministerstva pro místní rozvoj ve výši pět milionů korun. V současné době probíhají práce na úpravě kanalizačních krytů a obrubníků. Nový asfalt bude položený během jarních měsíců. V Libochovicích uvažují o zpoplatnění parkování. Část místních je proti Menších úprav v podobě nového nátěru střechy a bezbariérových vstupů se dočká také budova obecního úřadu, kde zároveň sídlí také pošta a obchod s potravinami. V procesu je v současné době i projektová příprava na obnovu rybníka na návsi v Rohatcích, kde úpravy z minulosti nebyly zrovna šťastně vyřešené. „Cílem je aby se z něj stal vesnický rybník s dřevěným molem a rostlinami. Odhadujeme, že obnova nás vyjde na dva až tři miliony,“ uvedla starostka. Zámek v Žitenicích chátrá, majitel se případnému prodeji nebrání Do budoucna chtějí v Hrobcích řešit také prostor u Labe, kde přes léto funguje i sezónní občerstvení. Řada návštěvníků tam míří auty a parkují na zelených plochách. „S urbanistou nyní hledáme cestu, jak tento prostor vyřešit a viditelně oddělit parkující auta od odpočinkových míst, kde především přes léto řada lidé tráví hodně času,“ doplnila Hlaváčová.

