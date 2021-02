Starosta Hoštky Milan Konfršt přiblížil, že město pozemky vlastní zhruba z jedné poloviny, druhá část patří soukromníkům. „V letošním roce chceme dokončit projekt a získat stavební povolení. Příští rok by se na místě mohlo začít kopat. Než parcely nabídneme, počítáme s tím, že je necháme kompletně zasíťovat,“ popisuje Konfršt.

Zdroj: DeníkDalší stavební parcely by podle starosty města s bezmála osmnácti sty obyvateli mohly do Hoštky přitáhnout další mladé lidi. I když má Hoštka takzvaný index stáří, tedy ukazatel, kolik obyvatel ve věku 65 a více připadá na 100 dětí od 0 do 14 let, v rámci celé republiky velmi příznivý, starosta tuší, že demografická křivka bude klesat.



„Vidíme to i při vítání občánků. Víme, že v předchozích letech jsme vítali 20 až 25 dětí ročně, loni to byla polovina. Přitom bydlení v Hoštce je stále žádané,“ vysvětluje Konfršt. S rozvojem a investicemi do budoucna počítá vedení Hoštky také v jedné z místních částí - Malešově. Zastupitelé se shodli na tom, že město od tamního zemědělského družstva koupí prázdnou a nevyužívanou vilku s hospodářskými budovami, která se nachází přímo na malešovské návsi.

„I přesto, že je vilka delší dobu prázdná, je v dobrém stavu. Rádi bychom ji opravili s tím, že přízemí by mohlo být využito k podnikatelským účelům a v patře by mohl vzniknout krásný byt,“ nastiňuje plány starosta.

Hospodářské budovy, které nemají žádné využití, chce město nechat zbourat. Místo nich vyroste nová zeleň nebo v budoucnu i stavební parcely, protože i v Malešově je o nemovitosti zájem.

Značnou poptávku zaznamenává radnice také po bydlení v městských bytech. Hoštka totiž v litoměřickém okrese patří mezi města, kde je bytový fond zvlášť vysoký.

„Máme celkem 94 městských bytů. Všechna velká města se svých bytů v minulosti zbavovala, my si je snažíme udržet. Jen loni jsme do našich bytů investovali okolo pěti milionů korun. V současné době jsou všechny obsazené, ale žádosti nám přicházejí neustále. Dokonce jsme nedávno upravili i směrnici, kdy městský byt mohou do nájmu dostat pouze naši občané. Asi dvě třetiny žádostí pocházely od přespolních,“ dodává starosta.