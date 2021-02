„Poté, co se mi v době, kdy bylo synovi dva a půl roku, narodila dcera, věděla jsem, že nebudu mít energii dojíždět za aktivitami s dětmi na různá místa. V roce 2008 jsem proto napsala žádost tehdejší starostce Hoštky s tím, že bych se ráda něčemu podobnému věnovala přímo tam. O rok později našla paní starostka vhodné prostory,“ popisuje Kalová začátky Centra Mája, které se skupinou dalších maminek otevřela v září 2009. V té době už navíc měla třetí, teprve tříměsíční miminko.

Zdroj: DeníkJednou z prvních aktivit bylo cvičení pro rodiče s dětmi a také další činnosti, například výtvarné dílny nebo takzvaná hlídací dopoledne. Maminky s malými dětmi, které ještě nechodily do školky, přicházely do centra na tříhodinový blok, kde společně s lektorkami nacvičovaly básničky nebo kreslily. „Byla to taková hra na školku. A na to navazovala i nabídka hlídání, když si maminky potřebovaly například dojít ke kadeřníkovi nebo nakoupit,“ vzpomíná Šárka Kalová.

V centru působila jako jeho předsedkyně, koordinátorka akcí a lektorka šest let. Poté, co jí děti odrostly a začala pracovat, převzala Máju jiná skupina žen. Aktivity, které centrum nabízelo, však zůstaly stejné.

Před pár lety se ale do centra opět vrátila a zahájila tam cvičení pro malé děti, které vedla společně s fyzioterapeutkou. „Cvičení bylo rozdělené podle psychomotorického vývoje. Nebylo to už jen o hraní a sociálním kontaktu, ale maminky se při něm dozvěděly, jak správně s dítětem manipulovat nebo jak s ním pracovat v případě, že má nějaký zdravotní problém,“ vysvětluje Kalová.

Kvůli pandemii koronaviru a omezením s ní spojeným cvičení v současné době neprobíhá. Loni v září však v centru přišli s novým projektem, jenž staví na třech pilířích. Tím prvním je Předškolní centrum, které zdarma poskytuje hlídání místních dětí od dvou let, které ještě nenavštěvují mateřskou školu.

Takzvaná Předškolka s kapacitou pro maximálně 10 dětí funguje každý všední den od 8 do 12 hodin. Lektorky se tu věnují dětem podobně jako v mateřince a mají pro ně připravený program.

Druhým pilířem měly být odpolední kroužky pro rodiče s dětmi, jež by navazovaly právě na Předškolní centrum. Zároveň měli v centru připravené kroužky i pro děti z prvního a druhého stupně základní školy. Ty se však kvůli vládním opatřením nyní konat nemohou.

„Posledním pilířem je doučování, které je určené primárně pro žáky Základní školy v Hoštce. Probíhá buď přímo v centru, u dětí doma, nebo i on-line. Vedou ho vysokoškolsky vzdělané lektorky, které při doučování respektují i různé poruchy učení a rytmus doučování dětem přizpůsobují,“ doplňuje Šárka Kalová. Stejně jako předškolní centrum i doučování poskytují v Máje zdarma.