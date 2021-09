„Co nejdříve bychom se chtěli pustit také do stavby chodníku na hřbitov. Ten leží dál za obcí a především starší obyvatelé tam podél rušné silnice chodí pěšky, což není moc bezpečné. Jsme ve fázi projektové dokumentace a připravujeme rozpočet. Rozhodující bude, zda na tak poměrně velkou stavbu seženeme dost prostředků,“ doplnil Joska.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.