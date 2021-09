Napište nám svůj názor do komentářů na facebook, nebo na adresu michaela.rozsypalova@denik.cz . Můžete přidat také otázky pro vedení obce, na které se reportérka chce obrátit.

Jak se vám v Doksanech žije, co vás tam trápí nebo naopak, čím se vaše obec může pochlubit?

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Pojďte s námi na procházku po vesnicích, vesničkách i městech Litoměřicka a Roudnicka. Poznávejte s námi místní obyvatele a nahlédněte do životů jejich obcí. Právě připravujeme další díl!

