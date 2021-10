Výletníky do katastru Chotiněvsi, pod kterou patří ještě ves Jištěrpy, láká hlavně nová rozhledna na nedalekém vrchu Hořidla. Vybudována byla v roce 2010 a je celoročně volně přístupná. Lze z ní spatřit například vrcholy Českého středohoří nebo Ronov a Vlhošť s Ralskou pahorkatinou.

Mezi dominanty vesnice patří kostel Českobratrské církve evangelické. Postaven byl teprve v letech 1950–1951. A až v roce 1987 k němu byla přistavěna věž. Vznik kostela je spojený s osídlením po druhé světové válce, kdy do Chotiněvsi po odsunu Němců přišli Volynští Češi z vesnice Boratín, kteří byli hlavně evangelického vyznání, a svatostánek jim tu chyběl.

Jak přiblížil starosta Chotiněvsi Vlastimil Borecký, není to vždy ku prospěchu. „Pracujeme nyní na změně územního plánu, tak aby v budoucnu na nevyužitých plochách na okrajích obce mohly v budoucnu nové rodinné domy vyrůst. Avšak jen v řádu jednotek,“ poznamenal starosta.

Zdroj: DeníkI tak ale obec se zhruba 210 obyvateli patří mezi sedmičku vesnic na Litoměřicku, které jsou zapsané do seznamu vesnických památkových zón. Tato památková ochrana s sebou nese i regulaci stavební činnosti a dalších zásahů, tak aby nebyl porušen ráz obce.

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Vesnička Chotiněves leží tak trochu stranou veškerému ruchu. Frekventovaná „dvojková“ silnice vede jejím okrajem a není tu ani žádná fabrika, která by klid místních svým provozem rušila.

