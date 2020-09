V restauraci Severka nebudou v úterý u piva diskutovat Luďan a jeho kumpáni z populárního seriálu MOST!, ale devět hlavních kandidátů na nového hejtmana Ústeckého kraje.

Deník totiž všechny kandidáty odveze ve 13.00 autobusem z krajského města Ústí nad Labem právě do Severky. Tam bude od 14.00 šéfredaktor Deníků pro severní Čechy Vladimír Mayer moderovat diskuzi na téma vyloučené lokality v kraji.

Hostům můžete položit dotaz i vy, stačí nám ho napsat na mail vladimir.mayer@denik.cz.

Deník pozval do svého autobusu devět lídrů. Vybrali jsme strany a hnutí zastoupené v současném krajském zastupitelstvu a nebo ty, co byly zvoleny do poslanecké sněmovny. Diskutovat tedy pojede Jiří Kulhánek (ODS), Karel Karika (Piráti), Radim Laibl (ANO), Radek Černý (KSČM), Zdeněk Kettner (SPD), Jaroslav Krákora (ČSSD), Jiří Řehák (Spojenci pro kraj), Martin Klika (Lepší Sever) a Yveta Tomková (STAN).

Jednička na kandidátce ANO Jan Schiller se nemůže debaty zúčastnit, protože musí být na důležitém hlasování v poslanecké sněmovně. ANO za něj nominovalo místostarostu Žatce a také současného krajského zastupitele Radima Laibla (4. kandidátky).

Starostové a nezávislí v pondělí oznámili, že jejich lídr Filip Ušák se nakonec debaty nezúčastní. STAN raději nominoval odbornici na sociální oblast Yvetu Tomkovou (kandidátka č. 4), která je starostkou ústeckého městského obvodu Neštěmice.

Z celého setkání nabídneme na našem webu textový on-line přenos. Startujeme v úterý 15. září v pravé poledne!