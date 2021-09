Jedním z hlavních lákadel, které pro návštěvníky pořádající odbor životního prostředí a Zdravé město Litoměřice připravili, bude soutěž o elektrokoloběžku.

„Přímo na náměstí přivezeme z vybraného litoměřického sídliště plný kontejner směsného odpadu. Před zraky návštěvníků z něj vytřídíme odpad, který tam nepatří papír, sklo, plasty, kovy, bioodpad, elektro, textil a další. Cílem je ukázat, že do směsného komunálního odpadu není při důkladném třídění prakticky co dát. Lidé budou tipovat, kolik kilogramů směsného odpadu v kontejneru zůstane. Elektrokoloběžku vyhraje nejpřesnější odhad,“ vysvětlila koordinátorka Zdravého města Litoměřice Irena Vodičková.

Dalších deset vylosovaných tipujících získá poukaz na nákup v bezobalovém obchodě Meloun v Litoměřicích.

Mimo to bude možné navštívit i třídírnu odpadu v Prosmykách, zhlédnout naučnou ekologickou show Smokeman, dozvědět se novinky o způsobu vytápění v litoměřické výtopně či o projektu města Geosolar.

Připravený je i koncert skupiny Nepetuj a další program.

Program Dne životního prostředí v Litoměřicích:

9.00 - 9.10 zahájení

9.00 - 10.15 exkurze do třídírny odpadu společnosti FCC Prosmyky - zastávka MAD Mírové náměstí

9.15 - 10.45 Smokeman

9.30 - 10.00 Sváťovo dividlo

10.30 - 10.50 představení výstavy Klima se mění, změň se i Ty

11.00 - 12.15 exkurze do třídírny odpadu společnosti FCC Prosmyky - zastávka MAD Mírové náměstí

11.00 třídění obsahu nahodile přivezeného kontejneru na směsný komunální odpad z jednoho z litoměřických sídlišť

11.15 - 12.45 Smokeman

12.30 - 13.30 Vaříme jednoduše, zdravě, bezodpadově

14.00 - 15.15 exkurze do třídírny odpadu společnosti FCC Prosmyky - zastávka MAD Mírové náměstí

14.00 - 17.00 Smokeman

14.00 Kulatý stůl k udržitelnosti v životě

15.00 - 16.00 přednáška Ekodomov – kompostování - Knihovna K. H. Máchy

15.30 - 16.00 Sváťovo dividlo

15.30 - 16.30 Vaříme jednoduše, zdravě, bezodpadově

15.00 - 18.00 ekohrátky pro děti

16.00 - 17.15 exkurze do třídírny odpadu společnosti FCC Prosmyky - zastávka MAD Mírové náměstí

16.00 přednáška ČHMÚ - Knihovna K. H. Máchy

16.30 ukončení tipování

17.00 ukončenčení třídění

17.00 Nepetuj – koncert, vyhlášení soutěže "Kolik odpadu skutečně patří do kontejneru?"

18.00 zakončení